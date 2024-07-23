童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審

事主14歲 被指偷2萬元頸鏈

10名被告依次為蘇佩儀、呂秉毅、黃煒舜、Y.H.、L.Y.、曹焱、朱栢朗、甘俊希、 鄧子祥及湯焯霖，案發時介乎15至21歲。全部人被控於2022年4月18日在馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊X；同日將X非法禁錮；以及於4月18日至30日向X勒索1萬元。除蘇、L.Y.和湯焯霖外，其餘被告另被控刑事恐嚇X，威脅X拍攝和發布裸照，導致X不向警方報案。鄧另被控偷去X的500元。

蘇、L.Y.及湯昨認罪，3人面對的勒索罪獲准存檔法庭。案情指出，案發前一晚湯焯霖邀請X去玩，二人約定在馬頭圍邨見面；18日凌晨時分X到達，由蘇和湯帶往休憩處，該處有L.Y.和另外7人，其中有被告指控X偷取價值2萬元的項鏈，有人拿去X的手機和袋，眾人圍着X。L.Y.用右手掌摑X臉頰10多次，湯亦向X掌摑、拳打腹部、踢其腿、用手肘打背和扯頭髮，過程中有人拍攝。

X被多人毆打後，被帶到天光道網球場附近公廁，眾人同意拍攝X裸照以防她報警，蘇和L.Y.脫去X衣服，由蘇拍攝，拍完拿給X看。X在凌晨2時獲放行。同月24日，X被叔叔Y發現受傷，數日後X向Y借款1萬元，稱遭威脅發布裸照，Y感事態嚴重，告知X父母報警。

【案件編號：DCCC 915/22】