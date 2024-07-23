北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊

已退休的被告吳耀宗（66歲）昨以輪椅代步出庭。他面對各一項危險駕駛引致他人死亡罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，即於2018年12月10日在北角熙和街近英皇道（東行）交界，在道路上危險駕駛一輛私家小巴，引致5人死亡及兩人身體受嚴重傷害。案件原排期本月預審，下月開審，目前處理擱置聆訊的申請。

已認傳票控罪 質疑一罪兩審

控：死因研訊才悉無入後波

庭上指出，辯方爭議案件構成「一罪兩審」，造成雙重損害（double jeopardy），認為控方濫用司法程序。辯方稱，被告已認罪的傳票案件與本案指控重疊，控方在傳票案將醫生列為證人供述傷勢，而被告早已同意案情，「所有嘢唔需要三年半先同專家提出一早已經知道嘅事實」，例如閉路電視顯示校巴停下時的軚盤方向。

沈官認為控方「要告就一次過告」，警方起初以涉嫌危駕拘捕被告，卻只以傳票控罪起訴，予人印象不控告其餘罪行，並問控方首次提控時有否認真考慮，「（當時）唔問專家，點樣嚴謹」。控方解釋，之前未有足夠證據起訴被告危駕，證人沒在傳票案件作供，至死因研訊才供稱小巴停車時無扭左軚及無入後波。

【案件編號：DCCC 1129/22】