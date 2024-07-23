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港聞

港聞二

見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快

【明報專訊】特首月底外訪的東盟3國之中，本港與越南經貿發展最早。香港中華總商會會長兼香港越南商會創會會長蔡冠深形容，港商在越南由製造業走向轉口貿易、房地產、金融和專業服務，但近年當地工資水平上升，令港商開始考慮在鄰近的柬埔寨發展。他說柬國目標發展綠色經濟等，本港難獨自參與，反而應協助內地企業進駐當地，並參考越南模式提供物流、金融等服務。他估計港商在柬埔寨發展速度較在越南更快。

工資增 在越港商擬轉投柬國

蔡冠深的家族早於1970年代扎根越南，見證當地工商業變遷。他說港商在越南先從製造業、食品業開始，主要考慮工資和地價低廉，其後逐漸發展轉口貿易，例如將內地電子零件經香港轉至河內加工組裝，再經本港轉口內地銷售。他說港商其後在當地投資房地產和酒店，以及金融和專業服務如會計、律師，至近年當地中產階級蓬勃，帶動消費市場，「根本將珠三角的發展經驗在當地拷貝」。

柬推動綠色及數字經濟

倡港商助內地企業進駐

蔡稱，越南發展成熟，令地價和人工上升，競爭愈見激烈，港商開始考慮轉到鄰近的柬埔寨。他稱柬國目標推動綠色經濟和數字經濟，發展新能源、電動車和儲能產業等，本港未必能靠自己參與，「對方與我們（港商）傾，會問你是否做製衣、地產，不會與我們談新能源」。他認為應利用大灣區佈局，由港商將內地企業引進柬國並提供金融和專業服務。

至於越柬兩國吸引力的差異，蔡說柬埔寨人口較少，經濟總量低，發展較遲，且電力由個別企業獨力提供，令電價較貴；越南則奉行社會主義，設外匯管制等限制。他認為柬國新政府更開明和進取，推出更多優惠吸引外資，估計港商在柬埔寨發展速度比在越南更快。

相關字詞﹕柬埔寨 越南 東盟 蔡冠深

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