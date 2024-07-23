鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心

明報記者 張逸羲

連接中國雲南與老撾萬象的中老鐵路2021年開通貨運，去年4月開放客運，車程由以日計減至約9.5小時；從萬象向南，今年7月通車的泰老鐵路接駁至曼谷，車程約11小時。

蔡冠深：港商可承包物流生意

蔡冠深說，目前不少茶葉、咖啡和榴槤從曼谷循鐵路經萬象進入昆明，再經高鐵約兩小時車程進入成都和重慶等核心城市；未來馬來西亞將在內地支持下繼續興建東岸鐵路，加上越南正研究北部鐵路，屆時鐵路網絡將東盟連接一體，為全球經貿活動帶來天翻地覆變化，令東南亞由「後門變前門」，成為重要物流網絡。至於香港的角色，蔡說東盟鐵路進口貨品雖未必能直接供應香港，但可由港商承包物流生意，「香港人做就可以，不一定要運來香港」。

地緣政治影響下，不少國際和內地企業採「中國+1」策略，將產力由內地轉移至東南亞國家，減低歐美實施的關稅影響。盧金榮說，近年在東盟投資設廠的港商數量增加，從內地進口原料和零件加工，再以低稅率外銷至歐美，而老撾、柬埔寨和越南較印尼及泰國更近內地，相信愈來愈多港商在該3國設廠。

盧金榮：越工人技術較高

柬國老撾人工低

盧說，鐵路運輸較水路更快更安全，製成品亦可經鐵路內銷至越南和泰國等消費力強的東盟國家，甚至運送至中歐。他說，越南、柬埔寨和老撾各有優劣，例如越南工人技術較高，但薪酬近年上漲，現時月薪約300至350美元；柬埔寨工人月薪約200美元，老撾則更低，惟該兩國人口較少且工人技術較低。他說，柬老兩國基建設施如運輸道路等未成熟，增物流成本，亦要留意老撾供電能否應付工業園運作。

盧稱港商「始終不熟悉」上述3國，「當地安全是如何，需了解一下」，其次是當地法律例如設廠牌照等，今次外訪可再了解。他說目前本港在雅加達、曼谷和新加坡設有經濟貿易辦事處，冀可爭取在越南開設經貿辦，更便利與當地企業接觸，亦冀為港商爭取更多優惠政策，例如較長免稅年期。