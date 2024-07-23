明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心

【明報專訊】特首李家超周日（28日）將展開出訪老撾、柬埔寨和越南之旅，隨團的香港中華總商會會長蔡冠深與廠商會會長盧金榮分別接受本報訪問，均談及內地連接東南亞的多條鐵路相繼落成，形成鐵路網絡聯繫東盟的生產至銷售鏈，其中老撾具潛力發展成物流中心。蔡冠深認為港商可藉東盟鐵路從事貿易，將泰國和馬來西亞等貨物經老撾引入內地。盧金榮說，鐵路加快從內地運送原材料至東盟加工，再內銷或運至中歐等「一帶一路」沿線國家，惟關注老撾基建落後，「如果一次過很多工業園在當地生產，電力是否足夠？」

明報記者 張逸羲

連接中國雲南與老撾萬象的中老鐵路2021年開通貨運，去年4月開放客運，車程由以日計減至約9.5小時；從萬象向南，今年7月通車的泰老鐵路接駁至曼谷，車程約11小時。

蔡冠深：港商可承包物流生意

蔡冠深說，目前不少茶葉、咖啡和榴槤從曼谷循鐵路經萬象進入昆明，再經高鐵約兩小時車程進入成都和重慶等核心城市；未來馬來西亞將在內地支持下繼續興建東岸鐵路，加上越南正研究北部鐵路，屆時鐵路網絡將東盟連接一體，為全球經貿活動帶來天翻地覆變化，令東南亞由「後門變前門」，成為重要物流網絡。至於香港的角色，蔡說東盟鐵路進口貨品雖未必能直接供應香港，但可由港商承包物流生意，「香港人做就可以，不一定要運來香港」。

地緣政治影響下，不少國際和內地企業採「中國+1」策略，將產力由內地轉移至東南亞國家，減低歐美實施的關稅影響。盧金榮說，近年在東盟投資設廠的港商數量增加，從內地進口原料和零件加工，再以低稅率外銷至歐美，而老撾、柬埔寨和越南較印尼及泰國更近內地，相信愈來愈多港商在該3國設廠。

盧金榮：越工人技術較高

柬國老撾人工低

盧說，鐵路運輸較水路更快更安全，製成品亦可經鐵路內銷至越南和泰國等消費力強的東盟國家，甚至運送至中歐。他說，越南、柬埔寨和老撾各有優劣，例如越南工人技術較高，但薪酬近年上漲，現時月薪約300至350美元；柬埔寨工人月薪約200美元，老撾則更低，惟該兩國人口較少且工人技術較低。他說，柬老兩國基建設施如運輸道路等未成熟，增物流成本，亦要留意老撾供電能否應付工業園運作。

盧稱港商「始終不熟悉」上述3國，「當地安全是如何，需了解一下」，其次是當地法律例如設廠牌照等，今次外訪可再了解。他說目前本港在雅加達、曼谷和新加坡設有經濟貿易辦事處，冀可爭取在越南開設經貿辦，更便利與當地企業接觸，亦冀為港商爭取更多優惠政策，例如較長免稅年期。

相關字詞﹕盧金榮 蔡冠深 廠商會 香港中華總商會 柬埔寨 老撾 越南 東盟

上 / 下一篇新聞

廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
警長遊泰墮雙排車亡
警長遊泰墮雙排車亡
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍