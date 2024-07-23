鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心

【明報專訊】特首李家超周日（28日）將展開出訪老撾、柬埔寨和越南之旅，隨團的香港中華總商會會長蔡冠深與廠商會會長盧金榮分別接受本報訪問，均談及內地連接東南亞的多條鐵路相繼落成，形成鐵路網絡聯繫東盟的生產至銷售鏈，其中老撾具潛力發展成物流中心。蔡冠深認為港商可藉東盟鐵路從事貿易，將泰國和馬來西亞等貨物經老撾引入內地。盧金榮說，鐵路加快從內地運送原材料至東盟加工，再內銷或運至中歐等「一帶一路」沿線國家，惟關注老撾基建落後，「如果一次過很多工業園在當地生產，電力是否足夠？」
明報記者 張逸羲
連接中國雲南與老撾萬象的中老鐵路2021年開通貨運，去年4月開放客運，車程由以日計減至約9.5小時；從萬象向南，今年7月通車的泰老鐵路接駁至曼谷，車程約11小時。
蔡冠深：港商可承包物流生意
蔡冠深說，目前不少茶葉、咖啡和榴槤從曼谷循鐵路經萬象進入昆明，再經高鐵約兩小時車程進入成都和重慶等核心城市；未來馬來西亞將在內地支持下繼續興建東岸鐵路，加上越南正研究北部鐵路，屆時鐵路網絡將東盟連接一體，為全球經貿活動帶來天翻地覆變化，令東南亞由「後門變前門」，成為重要物流網絡。至於香港的角色，蔡說東盟鐵路進口貨品雖未必能直接供應香港，但可由港商承包物流生意，「香港人做就可以，不一定要運來香港」。
地緣政治影響下，不少國際和內地企業採「中國+1」策略，將產力由內地轉移至東南亞國家，減低歐美實施的關稅影響。盧金榮說，近年在東盟投資設廠的港商數量增加，從內地進口原料和零件加工，再以低稅率外銷至歐美，而老撾、柬埔寨和越南較印尼及泰國更近內地，相信愈來愈多港商在該3國設廠。
盧金榮：越工人技術較高
柬國老撾人工低
盧說，鐵路運輸較水路更快更安全，製成品亦可經鐵路內銷至越南和泰國等消費力強的東盟國家，甚至運送至中歐。他說，越南、柬埔寨和老撾各有優劣，例如越南工人技術較高，但薪酬近年上漲，現時月薪約300至350美元；柬埔寨工人月薪約200美元，老撾則更低，惟該兩國人口較少且工人技術較低。他說，柬老兩國基建設施如運輸道路等未成熟，增物流成本，亦要留意老撾供電能否應付工業園運作。
盧稱港商「始終不熟悉」上述3國，「當地安全是如何，需了解一下」，其次是當地法律例如設廠牌照等，今次外訪可再了解。他說目前本港在雅加達、曼谷和新加坡設有經濟貿易辦事處，冀可爭取在越南開設經貿辦，更便利與當地企業接觸，亦冀為港商爭取更多優惠政策，例如較長免稅年期。