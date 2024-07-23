稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳

稱有程序太急進 「交咗唔好樣本畀食安」

食安中心發言人回覆稱，人員以顧客身分購買樣本，穿著便裝，沒佩戴工作證，沒向店舖表露身分，亦沒事先約定時間。發言人稱食安中心的建議只會降低而不會增加產品含菌量，至於樣本為何超標，則有待調查；廖孖記已結業，但如店舖願配合，中心可繼續調查超標原因。

廖晃業昨在商台節目稱，特製腐乳按食安中心專家提供改善環境衛生建議而製作，包括以120℃熱水稀釋玫瑰露酒、加入白腐乳後馬上封瓶等。廖其後向傳媒稱或有些程序太急進，「交咗一個唔好嘅樣本畀食安」，向食安中心致歉。

一度稱事先接電話 後改說「可能記錯」

廖稱食安人員以顧客身分、穿便服到訪，但由於是之前同一人且有職員證，隨行人員亦持保溫箱，故「認得」對方身分，便向他售出特製腐乳。他一度稱事先接到食安中心電話通知指當日再有人員來買產品檢驗，惟記者說中心曾稱只會在購買後才表露身分，他隨即更改說法，「可能我哋有誤會，記錯咗。既然佢話買咗先表明係食安，咁我哋跟番佢新聞稿」。

翻查公司註冊處資料，廖孖記有限公司報稱註冊辦事處為佐敦閩街1號地下，董事為廖孖記第三代傳人廖振建，第四代傳人廖晃業、蔡世美及廖詠詩。

至於6層高的廖孖記樓，只有地下和4樓業主屬廖氏家族。翻查土地註冊處資料，地下樓層業主為廖堅文和「鴻運集團有限公司」，鴻運的董事為廖振建和蔡世美，該公司於2010年以300萬元購入屬廖振建和廖振明的業權。2樓業主為海天堂創辦人吳耀明；1樓、3樓和5樓業主分別是翁冠冲、陳五梅、康鴻發展有限公司。