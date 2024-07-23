明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳

【明報專訊】食安中心兩度驗出廖孖記腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標，其中本月9日從佐敦本店購入的腐乳超標12倍。廖孖記第四代負責人廖晃業曾稱是按食安中心改善生產流程指示，以「從未試過」的方式製作有關樣本。他昨日稱，得悉首次結果超標後已停產該腐乳產品，但因食安中心需再檢測，且當日是同一人到店內購物，隨行人員持保溫箱，職員認出對方身分，故向對方售出特製的腐乳樣本。

稱有程序太急進 「交咗唔好樣本畀食安」

食安中心發言人回覆稱，人員以顧客身分購買樣本，穿著便裝，沒佩戴工作證，沒向店舖表露身分，亦沒事先約定時間。發言人稱食安中心的建議只會降低而不會增加產品含菌量，至於樣本為何超標，則有待調查；廖孖記已結業，但如店舖願配合，中心可繼續調查超標原因。

廖晃業昨在商台節目稱，特製腐乳按食安中心專家提供改善環境衛生建議而製作，包括以120℃熱水稀釋玫瑰露酒、加入白腐乳後馬上封瓶等。廖其後向傳媒稱或有些程序太急進，「交咗一個唔好嘅樣本畀食安」，向食安中心致歉。

一度稱事先接電話 後改說「可能記錯」

廖稱食安人員以顧客身分、穿便服到訪，但由於是之前同一人且有職員證，隨行人員亦持保溫箱，故「認得」對方身分，便向他售出特製腐乳。他一度稱事先接到食安中心電話通知指當日再有人員來買產品檢驗，惟記者說中心曾稱只會在購買後才表露身分，他隨即更改說法，「可能我哋有誤會，記錯咗。既然佢話買咗先表明係食安，咁我哋跟番佢新聞稿」。

翻查公司註冊處資料，廖孖記有限公司報稱註冊辦事處為佐敦閩街1號地下，董事為廖孖記第三代傳人廖振建，第四代傳人廖晃業、蔡世美及廖詠詩。

至於6層高的廖孖記樓，只有地下和4樓業主屬廖氏家族。翻查土地註冊處資料，地下樓層業主為廖堅文和「鴻運集團有限公司」，鴻運的董事為廖振建和蔡世美，該公司於2010年以300萬元購入屬廖振建和廖振明的業權。2樓業主為海天堂創辦人吳耀明；1樓、3樓和5樓業主分別是翁冠冲、陳五梅、康鴻發展有限公司。

相關字詞﹕腐乳 廖孖記 食安中心

上 / 下一篇新聞

廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
警長遊泰墮雙排車亡
警長遊泰墮雙排車亡
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍