海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴

海關沒正面回應事件是否構成違反《商品說明條例》，指處理疑涉違《條例》個案時，需考慮個別事件實際情况及相關證據，而每宗個案皆有其獨特性，不能一概而論。

律師：「香港製造」要求嚴 「香港出產」相對寬

海關稱《條例》雖沒強制貨品或包裝必須列明產地來源資料，但在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明必須正確無誤，商戶如就貨品作出虛假或具誤導達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明罪行，一經定罪最高可罰款50萬元及監禁5年。

律師梁永鏗稱「香港製造」要求嚴謹，包括須持有產地來源證，才可向香港品牌發展局申請；「香港出產」則相對寬鬆，產品可在港生產及加工，原材料來自其他地區亦無問題，「如果按這次來說，沒有說在香港製造，也是純粹以香港出產的一個角度來做，這就未必算是違反《商品說明條例》」。

黃傑龍：生意講誠信 工序不在港應坦誠

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍昨在facebook撰文評論事件，強調做生意講求誠信，如因某些社會原因或法例原因，令某工序不可再在香港製造，「只能夠坦誠同消費者講，係唔係繼續買係消費者嘅決定」。

廖晃業於今年5月播放的HOY TV節目《老派小店之必要》稱，腐乳「從預備、炒醬、入樽、出貨，全部都是我們家人經手」，堅持以人手製作。去年媒體平台New TV節目《藝行者》中，廖分享採用加拿大的黃豆製作腐乳，「加拿大的豆就會滑一點，以及浸泡的時候，會少點雜質」。