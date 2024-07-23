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廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」

【明報專訊】百年老字號「廖孖記」兩度被食安中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標後宣布結業，食安中心其後指廖孖記食物製造廠沒有生產腐乳，惹社會熱議。廖孖記第四代傳人廖晃業昨日承認自30年前受排污條例限制，無法在港製造原材料白腐乳，自此改從由港人經營的內地廠房購入白腐乳，並於香港廠房後期加工。他說明白可能與市民期望有落差，但認為該腐乳仍屬「香港出產」，否認隱瞞。

被質疑欺騙多年 稱「對得住祖業」

廖晃業昨在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋，30年前排污條例收緊，要求將生產白腐乳過程的濃酸水淡化成清水，才可作污水排放，即使當時廖孖記已購置價值約數十萬元的淡化器，仍未能淡化濃酸水成清水。他說雖無法自製白腐乳，但因父親對生意感情深厚，廖孖記遂轉向內地供應商購入白腐乳，並在香港廠房作後期發酵、養汁、調味、包裝等工序。

被問廖孖記腐乳樽身印有「調味精良 親自監製」，是否想避開「香港製造」字眼，廖晃業否認，稱該標語是由祖父流傳下來。對於網民質疑廖孖記欺騙港人多年，他稱「對得住爺爺、對得住廖孖記祖業」，不關心別人批評，「要怪就怪我」。他提到近年市况差，營運壓力巨大，即使一家已努力確保蠟樣芽孢桿菌不超標，但食安中心報告仍令他們覺得未能跨越此難關，暫無辦法確保日後檢驗結果合乎標準，而其母心情低落，最終決定結業，亦無重開的可能。

向食安中心致歉 稱家人回應反應過敏

廖晃業的母親早前批評食安中心檢測不公，廖強調結業決定與食安中心無關，稱因「跨唔到時代嘅考驗」，並數度向食安中心致歉，承認家人早前回應事件時的反應受情緒波動影響而有些過敏。

稱客到店睹加工 「都結業了還需澄清？」

廖在節目後回應傳媒稱因法律問題，會跟從食安中心說法，稱廖孖記腐乳是「香港出產」，亦不敢說是「香港製造」。他說是從港人經營的內地廠房買生腐乳，但拒絕透露來源地。對於多年來是否有誤導大眾之嫌，他說顧客到訪店舖均會目睹腐乳加工過程，不覺隱瞞，「我們都已經結業了，還需要澄清嗎？」

對於食安中心指廖孖記廠房部分原材料貯存不當及包裝區衛生未如理想，廖稱食環署每隔一段時間派員巡查廠房，若發現不足之處，他們會立即改善，該署其後均稱「OK」。至於食安人員發現已稀釋的玫瑰露酒在室溫下保存3天，他說屬一般程序，通常只存放3至4日。

廖稱涉含菌量超標的腐乳因不含辣味而銷情欠佳，相信只有極少數有問題批次貨品流出市面，難以回收，亦已為部分腐乳產品安排退貨與退款，不會銷售存貨。若市民家中仍有廖孖記腐乳，他建議存放冰箱，以抑制蠟樣芽孢桿菌滋生。

廖晃業在節目後三度鞠躬，「感謝大家這些年來的照顧，為廖孖記留下很多美好回憶，真的非常感謝……廖孖記來到我這一代可能成為歷史」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕廖晃業 食安中心 腐乳 廖孖記

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