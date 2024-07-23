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灣區手記：商業與公益／文：尚東美

【明報專訊】做智能貓屋這個題材，最困難是要找到貓屋，貓屋不會放在當眼處，多數隱藏在草叢中，因此幾次嘗試尋找，不是猜錯地方就是發現不到，然後在一處地方最終找到了，坐在附近守候看有沒有流浪貓前來拍一張照片，只是烈日之下，等了個多小時還是被迫放棄。

因此也難怪這個微信小程序受歡迎，當我安在家中歎着冷氣就能直播看到流浪貓開餐，確實舒適得多，而且其「眾籌」模式只要幾元就可以餵貓，一定程度上也能集腋成裘，吸引更多未必有時間或財力的市民，仍可為動物公益活動出一分錢一分力。

駐站所在小區也有不少流浪貓，常見三數隻在垃圾房附近出沒，有不少住客會不定期落樓餵飼，但很多時候會幾天沒人餵，又或一晚幾個住客同時落樓餵。此外，這兩年間，幾隻小區的流浪小貓先後成為「貓父貓母」，帶着孩子繼續出沒；也留意到有住客打算抓小貓去絕育，但小貓機靈，非一天半天能成功。

筆者認同智能貓屋的初衷，一來增加社會對流浪貓問題的關注，二來更便利吸納社會資源做公益，然而解決溫飽實非治本之道，投入更大、難度更高的TNR（抓捕-絕育-放歸）工作才能更有效解決流浪貓問題。但目前來看，TNR工作仍然只依賴志願者，這可能也跟TNR只有付出，沒有收益有關，畢竟人家也是商業平台，需要在商業與公益中取得平衡。

文：尚東美

相關字詞﹕流浪貓 智能貓屋 灣區手記 大灣區

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