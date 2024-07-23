灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一

「我覺得很好，讓流浪貓有三餐溫飽，也不會像以前在園區隨處亂竄翻垃圾，有時候我也會順便換水。」在棠下該產業園智能貓屋附近的飲品店職員道。此外，有申請貓屋的用戶表示，透過貓屋的鏡頭能隨時看到流浪貓狀况，例如受傷等，能立即救助，比過去只能守株待兔更有效率。

然而亦有市民擔心，貓屋只會招來更多流浪貓，事實上有愛心「爆棚」用戶在同一範圍申請大量貓屋，既招來大量流浪貓，自己也管不過來。部分貓屋欠缺志願者管理而變髒，且有用戶反映，有些流浪貓變成「網紅」，其出沒的貓屋更易吸引用戶投餵，由於投餵次數沒限制，一些用戶沒節制地不斷「添糧」，導致剩糧變質，引發衛生問題，惟相反地，用戶投餵量過小的貓屋會因成本原因被收回，失去固定投餵的貓或更難重返野外求生，令投餵變得一點也不科學。

專家：可持續否關鍵在絕育速度

華南農業大學動物科學學院動物學專家張玲娜指出，智能貓屋多少能改善流浪貓的健康和生存環境，然而也導致貓群聚集，增加打鬥和令未絕育的貓繁殖更多，從而致流浪貓增加，因此智能貓屋是否可持續，關鍵在於TNR（抓捕-絕育-放歸）速度能否跟上流浪貓繁殖速度。