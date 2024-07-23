灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一

【明報專訊】為免遭到人為破壞或令貓兒受到不必要滋擾，除了貓屋申請者之外，一般用戶沒法知道智能貓屋的具體位置。一方面，雖然「街貓」的流浪貓管理模式得到愛心市民和企業支持，例如廣州市棠下一處產業園的智能貓屋便是由該物業管理公司申設和花錢投餵，但另一方面，貓屋衛生及清潔問題等爭議也不少。
「我覺得很好，讓流浪貓有三餐溫飽，也不會像以前在園區隨處亂竄翻垃圾，有時候我也會順便換水。」在棠下該產業園智能貓屋附近的飲品店職員道。此外，有申請貓屋的用戶表示，透過貓屋的鏡頭能隨時看到流浪貓狀况，例如受傷等，能立即救助，比過去只能守株待兔更有效率。
然而亦有市民擔心，貓屋只會招來更多流浪貓，事實上有愛心「爆棚」用戶在同一範圍申請大量貓屋，既招來大量流浪貓，自己也管不過來。部分貓屋欠缺志願者管理而變髒，且有用戶反映，有些流浪貓變成「網紅」，其出沒的貓屋更易吸引用戶投餵，由於投餵次數沒限制，一些用戶沒節制地不斷「添糧」，導致剩糧變質，引發衛生問題，惟相反地，用戶投餵量過小的貓屋會因成本原因被收回，失去固定投餵的貓或更難重返野外求生，令投餵變得一點也不科學。
專家：可持續否關鍵在絕育速度
華南農業大學動物科學學院動物學專家張玲娜指出，智能貓屋多少能改善流浪貓的健康和生存環境，然而也導致貓群聚集，增加打鬥和令未絕育的貓繁殖更多，從而致流浪貓增加，因此智能貓屋是否可持續，關鍵在於TNR（抓捕-絕育-放歸）速度能否跟上流浪貓繁殖速度。