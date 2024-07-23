明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一

【明報專訊】為免遭到人為破壞或令貓兒受到不必要滋擾，除了貓屋申請者之外，一般用戶沒法知道智能貓屋的具體位置。一方面，雖然「街貓」的流浪貓管理模式得到愛心市民和企業支持，例如廣州市棠下一處產業園的智能貓屋便是由該物業管理公司申設和花錢投餵，但另一方面，貓屋衛生及清潔問題等爭議也不少。

「我覺得很好，讓流浪貓有三餐溫飽，也不會像以前在園區隨處亂竄翻垃圾，有時候我也會順便換水。」在棠下該產業園智能貓屋附近的飲品店職員道。此外，有申請貓屋的用戶表示，透過貓屋的鏡頭能隨時看到流浪貓狀况，例如受傷等，能立即救助，比過去只能守株待兔更有效率。

然而亦有市民擔心，貓屋只會招來更多流浪貓，事實上有愛心「爆棚」用戶在同一範圍申請大量貓屋，既招來大量流浪貓，自己也管不過來。部分貓屋欠缺志願者管理而變髒，且有用戶反映，有些流浪貓變成「網紅」，其出沒的貓屋更易吸引用戶投餵，由於投餵次數沒限制，一些用戶沒節制地不斷「添糧」，導致剩糧變質，引發衛生問題，惟相反地，用戶投餵量過小的貓屋會因成本原因被收回，失去固定投餵的貓或更難重返野外求生，令投餵變得一點也不科學。

專家：可持續否關鍵在絕育速度

華南農業大學動物科學學院動物學專家張玲娜指出，智能貓屋多少能改善流浪貓的健康和生存環境，然而也導致貓群聚集，增加打鬥和令未絕育的貓繁殖更多，從而致流浪貓增加，因此智能貓屋是否可持續，關鍵在於TNR（抓捕-絕育-放歸）速度能否跟上流浪貓繁殖速度。

相關字詞﹕街貓 流浪貓 智能貓屋 大灣區

上 / 下一篇新聞

廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
警長遊泰墮雙排車亡
警長遊泰墮雙排車亡
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍