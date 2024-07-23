灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育

明報記者 陳子凌

微信小程序「街貓」是一款戶外智能流浪貓管理設備平台，去年最早出現在上海，其後陸續引進杭州、長沙、武漢、廣州等城市。據程式的自我介紹，目的是「通過互聯網科技的力量，幫助大家科學關愛流浪貓」。簡單而言，「街貓」提供的服務是通過投放智能貓屋並將其連線至小程序，除了解決流浪貓三餐溫飽，亦協助掌握流竄於智能貓屋周圍的流浪貓基本狀况，從而展開TNR（抓捕-絕育-放歸），藉此管控流浪貓數量。

用戶只需籌540元 可申擺放貓屋

具體而言，用戶可以向「街貓」申請擺放智能貓屋，除了填寫資料、貓屋擺放位置及目標流浪貓狀况，還要確保貓屋有能供應90天、滿足至少3隻貓需要的貓糧，其中「街貓」會負責45天的貓糧費用，申請者則需自資或眾籌另外45天貓糧。「街貓」表示貓屋供應一天貓糧花費約12元（人民幣，下同），換言之智能貓屋要申請成功，用戶只需籌集540元。

除了作為定點投餵的地方，配備了鏡頭的智能貓屋在小程序上就如同一間間直播房，用戶在手機上可進入不同的貓屋觀看流浪貓，小程序也會直接通知哪間貓屋正有流浪貓。觀看之餘，用戶還可以花愛心幣「雲投餵」，貓屋會即時投放貓糧在進食盤中。用戶可在程式上充值愛心幣，如1.99元可購買32個愛心幣，每10個愛心幣可投餵一次，每次10克貓糧，20個愛心幣可投餵一次「凍乾」（用冷凍乾燥處理的食物），另外還有月卡，只要8.8元就能30天內每天免費投餵一次。

召集義工清潔換水 補貼絕育

「街貓」透露，一個貓屋成本約4000元，僅靠用戶的540元遠遠不能抵消成本，因此需要用戶的充值投餵去帶來長期穩定的營運資金。在貓屋管理上，「街貓」透過召集志願者為貓屋清潔、換水等，並透過每月發放100張價值100元的絕育補貼券，補貼及鼓勵用戶為流浪貓絕育，並提供合作寵物醫院名單，不過目前小程序上公布的合作寵物醫院均在上海。據「街貓」公布的數據，現時已有約5.1萬名志願者、500家合作寵物醫院，為接近2.3萬隻流浪貓絕育。