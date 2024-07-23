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灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育

【明報專訊】用手機直播看流浪貓進食，線上充值買愛心幣即可為流浪貓投餵貓糧，近期在廣州市面一些小區商廈的隱蔽角落，可發現擺放着長方形的「智能貓屋」，除了為流浪貓提供貓糧和食水，貓屋還內置3個攝影鏡頭，用戶可透過手機程式或微信小程序實時查看貓屋狀况和觀看流浪貓進食。

明報記者 陳子凌

微信小程序「街貓」是一款戶外智能流浪貓管理設備平台，去年最早出現在上海，其後陸續引進杭州、長沙、武漢、廣州等城市。據程式的自我介紹，目的是「通過互聯網科技的力量，幫助大家科學關愛流浪貓」。簡單而言，「街貓」提供的服務是通過投放智能貓屋並將其連線至小程序，除了解決流浪貓三餐溫飽，亦協助掌握流竄於智能貓屋周圍的流浪貓基本狀况，從而展開TNR（抓捕-絕育-放歸），藉此管控流浪貓數量。

用戶只需籌540元 可申擺放貓屋

具體而言，用戶可以向「街貓」申請擺放智能貓屋，除了填寫資料、貓屋擺放位置及目標流浪貓狀况，還要確保貓屋有能供應90天、滿足至少3隻貓需要的貓糧，其中「街貓」會負責45天的貓糧費用，申請者則需自資或眾籌另外45天貓糧。「街貓」表示貓屋供應一天貓糧花費約12元（人民幣，下同），換言之智能貓屋要申請成功，用戶只需籌集540元。

除了作為定點投餵的地方，配備了鏡頭的智能貓屋在小程序上就如同一間間直播房，用戶在手機上可進入不同的貓屋觀看流浪貓，小程序也會直接通知哪間貓屋正有流浪貓。觀看之餘，用戶還可以花愛心幣「雲投餵」，貓屋會即時投放貓糧在進食盤中。用戶可在程式上充值愛心幣，如1.99元可購買32個愛心幣，每10個愛心幣可投餵一次，每次10克貓糧，20個愛心幣可投餵一次「凍乾」（用冷凍乾燥處理的食物），另外還有月卡，只要8.8元就能30天內每天免費投餵一次。

召集義工清潔換水 補貼絕育

「街貓」透露，一個貓屋成本約4000元，僅靠用戶的540元遠遠不能抵消成本，因此需要用戶的充值投餵去帶來長期穩定的營運資金。在貓屋管理上，「街貓」透過召集志願者為貓屋清潔、換水等，並透過每月發放100張價值100元的絕育補貼券，補貼及鼓勵用戶為流浪貓絕育，並提供合作寵物醫院名單，不過目前小程序上公布的合作寵物醫院均在上海。據「街貓」公布的數據，現時已有約5.1萬名志願者、500家合作寵物醫院，為接近2.3萬隻流浪貓絕育。

相關字詞﹕街貓 流浪貓 智能貓屋 大灣區

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