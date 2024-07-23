明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳

【明報專訊】患糖尿病智障男病人4年前發燒入住東區醫院，住院期間不斷上落病牀而被要求穿上約束衣，後在醫護替其穿衣時掙扎，疑不慎咬到舌頭，搶救後身亡，死因庭昨展開研訊。事主父親力斥院方使用約束用品前沒徵詢家屬同意，憶述與院方通話期間，對方曾大喊「同我著番件背心啦」後掛斷電話。護士主管供稱，替事主穿上安全背心時他劇烈掙扎，後手腳乏力且嘴角有血。

事主梁皓（終年33歲）2020年8月26日入東區尤德夫人那打素醫院，29日下午死亡。研訊在死因裁判官周至偉席前處理，事主父母到庭聆訊，無法律代表，有利害關係方為醫管局。

事主父親梁錦文（音譯）供稱，梁皓出生起已患輕度弱智，在庇護工場工作約10年，能自理飲食和出行上班，離世前3年起患糖尿。據梁錦文所述，2020年8月26日早上，兒子因發燒送到東區醫院，當時正值新冠疫情，他翌日早上把日用品和玩具交託院方轉交兒子。

父：聞院方喊「著番背心」後被掛斷

梁續稱，院方同日晚上致電他，極不友善稱「你個仔喺6樓病房入面行嚟行去，擒高擒低，不聽勸喻」，他遂解釋兒子晚上時間較活躍，惟院方人員突然大喊「同我著番件背心啦」並掛斷電話，梁奇怪下兩度回撥電話不果。直至28日凌晨，院方致電通知他到醫院，稱兒子「咬親脷」及心臟停頓，而兒子終在29日死亡。梁強調，兒子性格剛烈，不會同意被限制自由，若他事前得知院方做法必然極力反對。

當時致電事主父親的東區醫院護士陸苑螢稱，因事主不斷擒牀，擔心有跌倒風險，她曾替事主加上牀欄、使用防游走警報器等，所有措施均無效下最終決定使用安全背心（約束衣的一種）。陸稱，在通話解釋使用安全背心能在跌倒時確保安全，當時梁錦文稱「咁你幫佢著啦，佢都煩嘅，你想點就點啦」。

穿背心掙扎間突乏力嘴淌血

陸及後嘗試替事主穿上安全背心及腰封，惟事主體型過大而無法穿著，最終替他戴上手腕束手帶；事主當時表現合作，無表現不適。關於穿戴腰封及束手帶一事，陸沒再徵求家屬同意，她稱「當然我都承認係打咗講聲係最好，但守則就冇要求要再通知」。

護士主管蘇嘉和供稱，8月28日凌晨1時許留意到被約束手帶固定在牀的事主情緒不穩，且下半身跨出牀，擔心事主會拗傷手，遂決定替其穿上安全背心，並通知保安協助。蘇稱，他們先解開事主約束手帶，嘗試替事主換上加大碼安全背心，但仍無法扣上衫鈕，最終替事主戴回手腳約束帶，事主在整個過程皆不斷掙扎。蘇續稱，穿束手帶時發現事主的右手及左腳無力、嘴邊流血及呼吸困難，馬上替他戴上純氧氣面罩及通知醫生，抽痰時發現事主痰內有血絲。

助穿背心保安 聞事主曾喊「搵爸爸」

研訊亦傳召協助約束事主的保安隊長李志森、保安朱展良及鍾洪亮。據三人證供，當時共7名保安到病房協助約束，事主不斷掙扎並嘗試伸頸咬李及朱的手臂，鍾聽到事主曾大喊「搵爸爸」。事主父親聞言泣稱「好多謝你提供咗好重要嘅消息」。聆訊今續。【案件編號：CCDI 756/20】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕腦幹死亡 智障人士 東區醫院 約束衣 死因研訊

上 / 下一篇新聞

廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
廖孖記購內地腐乳加工30年 否認隱瞞 稱受限排污例無法自製 自認仍屬「香港出產」
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
海關收舉報跟進違商品例否 消委未接投訴
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
稱認出食安取樣人員 售按建議特製腐乳
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
珊瑚一周變白 噩夢兩年更黑 學者橋嘴洲普查稱比例逾七成 料差過2022
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
橋嘴洲白化珊瑚多屬嚴重 學者：有需要全港調查
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
採訪手記：偶遇白化請教學者 一日組成普查隊伍
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
奧雅納建盛任顧問 東九集運擬下半年邀營運商交意向
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
鐵路網助東盟連一體 「全球經貿大變」 中總：東南亞「後門變前門」 廠商會：老撾或成物流中心
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
見證越南變遷 蔡冠深料港商在柬發展更快
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
北角校巴5死車禍 司機申永久擱置聆訊
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
童黨涉毆女童拍裸照勒索 3人認罪7受審
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
總結3高層頂證 蘋果隨黎走向激進 辯方明啟中段陳辭 料爭議介入編採決定否
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
陳梓華李宇軒指證 黎藉國際線施壓中共
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
控方11天播42小時片段 舉證黎爭外國支持
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
搶救間三停心跳 醫生料致腦壞死
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
小學呈分擬納體育 人文、科學各乘4 津小議會料患病學生有特別安排
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
JUPAS改選 教大視藝37.9人爭1位最烈
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
書展書商：人流生意跌一成 城寨書熱銷
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
國泰飛躍理想計劃 中學生澳洲試駕小型飛機 少女飛行夢 盼領別人探索世界
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
畢業生圓夢入行 貼士：學好英文數理
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
採訪手記：天氣不似預期 雲低雨密 首飛受阻
警長遊泰墮雙排車亡
警長遊泰墮雙排車亡
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
工人指大判保華無支薪 路署：已解決
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
商廈搗搖頭丸工場 一手包辦19歲男被捕
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：穗智能貓屋手機直播 充值餵街貓 隱蔽角落擺放 助掌流浪貓狀况配合絕育
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區熱搜：惹衛生問題街貓聚集 褒貶不一
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
灣區手記：商業與公益／文：尚東美
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】「十本好讀」頒獎禮 逾5萬人投票創新高 中四生寫偵探小說 獲選中學生最愛書
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】陳茂波訪京 黃偉綸休假 甯漢豪署任財政司長
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】賀兩周年 灣區航空推20蚊來回機票
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】民建聯調查：全港91水浸黑點 九龍城最多
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍
【Emily】初中生化身「小工程師」 構思改造校舍