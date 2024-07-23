智障漢穿約束衣咬舌亡 父：沒獲徵詢 護士稱父已答應 事主劇烈掙扎7人按手腳

事主梁皓（終年33歲）2020年8月26日入東區尤德夫人那打素醫院，29日下午死亡。研訊在死因裁判官周至偉席前處理，事主父母到庭聆訊，無法律代表，有利害關係方為醫管局。

事主父親梁錦文（音譯）供稱，梁皓出生起已患輕度弱智，在庇護工場工作約10年，能自理飲食和出行上班，離世前3年起患糖尿。據梁錦文所述，2020年8月26日早上，兒子因發燒送到東區醫院，當時正值新冠疫情，他翌日早上把日用品和玩具交託院方轉交兒子。

父：聞院方喊「著番背心」後被掛斷

梁續稱，院方同日晚上致電他，極不友善稱「你個仔喺6樓病房入面行嚟行去，擒高擒低，不聽勸喻」，他遂解釋兒子晚上時間較活躍，惟院方人員突然大喊「同我著番件背心啦」並掛斷電話，梁奇怪下兩度回撥電話不果。直至28日凌晨，院方致電通知他到醫院，稱兒子「咬親脷」及心臟停頓，而兒子終在29日死亡。梁強調，兒子性格剛烈，不會同意被限制自由，若他事前得知院方做法必然極力反對。

當時致電事主父親的東區醫院護士陸苑螢稱，因事主不斷擒牀，擔心有跌倒風險，她曾替事主加上牀欄、使用防游走警報器等，所有措施均無效下最終決定使用安全背心（約束衣的一種）。陸稱，在通話解釋使用安全背心能在跌倒時確保安全，當時梁錦文稱「咁你幫佢著啦，佢都煩嘅，你想點就點啦」。

穿背心掙扎間突乏力嘴淌血

陸及後嘗試替事主穿上安全背心及腰封，惟事主體型過大而無法穿著，最終替他戴上手腕束手帶；事主當時表現合作，無表現不適。關於穿戴腰封及束手帶一事，陸沒再徵求家屬同意，她稱「當然我都承認係打咗講聲係最好，但守則就冇要求要再通知」。

護士主管蘇嘉和供稱，8月28日凌晨1時許留意到被約束手帶固定在牀的事主情緒不穩，且下半身跨出牀，擔心事主會拗傷手，遂決定替其穿上安全背心，並通知保安協助。蘇稱，他們先解開事主約束手帶，嘗試替事主換上加大碼安全背心，但仍無法扣上衫鈕，最終替事主戴回手腳約束帶，事主在整個過程皆不斷掙扎。蘇續稱，穿束手帶時發現事主的右手及左腳無力、嘴邊流血及呼吸困難，馬上替他戴上純氧氣面罩及通知醫生，抽痰時發現事主痰內有血絲。

助穿背心保安 聞事主曾喊「搵爸爸」

研訊亦傳召協助約束事主的保安隊長李志森、保安朱展良及鍾洪亮。據三人證供，當時共7名保安到病房協助約束，事主不斷掙扎並嘗試伸頸咬李及朱的手臂，鍾聽到事主曾大喊「搵爸爸」。事主父親聞言泣稱「好多謝你提供咗好重要嘅消息」。聆訊今續。【案件編號：CCDI 756/20】

明報記者

（死因研訊）