華爾街日報前記者：炒鄭嘉如「自毁聲譽」欠交代

料憂記者被羈押 促闡對華報道方針

2021年退休、曾獲普立茲等多個獎項的Davis表示，他不清楚鄭嘉如遭解僱的前因後果，但分析WSJ可能經歷美籍記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）在俄被囚及早年記者在內地被逐後，擔心再有記者在港被羈押，故在港選擇「低頭」。他說：「如果是這樣，他們應該關閉香港運作，及將餘下的駐站（記者）搬去他處。」

他認為，解僱細節大有可能由法庭處理，WSJ毋須多解釋，但他強調WSJ及任何阻止記者加入內地或香港新聞團體的傳媒機構，都應解釋自身的對華報道方針、可以承受的風險，以及對新聞組織的看法，「接受他們採訪的人和機構會要求（傳媒）處事透明」。Davis又說，經多輪裁員，WSJ內部士氣已相當低落。

另外，鄭嘉如在母校哥倫比亞大學新聞學院刊物《哥倫比亞新聞評論》（CJR）撰文提到，她和WSJ的香港同事曾在港參與「為Evan而跑」，該活動正由公司舉辦；又提醒若新聞組織如記協不復存在，對記者在香港的保障會減少。

哥大新聞學院聯署：對WSJ失望

哥大新聞學院教職員聯署，對WSJ解僱鄭表示失望，並提及另有國際新聞機構不鼓勵記者參與記協或外國記者會（FCC），提醒「任何妥協都會由整個新聞業界及公眾承擔代價」。