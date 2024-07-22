再隨特首外訪 邱達根：港多初創在越拓展

去年訪星晤官員 助為港企引路

邱達根說，去年與特首外訪新加坡時認識當地對應的政府部門，兩月後再帶領20多名科技企業代表與官員會面，更深入地了解當地對外資的優惠政策。

邱稱本港企業以往「未能接觸官員，有產品想銷售都不知道和誰聯絡」，亦有已在當地發展的港企未聞相關優惠政策，後來成功招聘更多當地僱員，令拓展業務事半功倍。

越南以往發展傳統紡織及製衣業，近年轉戰電子製造及科技產業。邱指出，越南人工成本低於本港，且英語水平漸增，不少港企將簡單的軟件研發、程式編寫外判至當地，本港另有不少初創企業在當地拓展業務，特別是編寫應用程式的企業。

越科技專才多 擅程式本地化

邱說越南年輕人口龐大，科技專才增加，市場亦較易接受新科技，故近年初創公司成長得很快，該些公司擅於將外國程式本地化，很快便全國普及，而本港企業則擅於將自己的產品在不同市場本地化，對技術開發監管和品質要求嚴謹，認為港企能利用這些優勢打入當地市場。

邱達根期望今次外訪可了解越南等地的貿易限制和優惠政策，商討更多招商優惠和條件，他亦會考慮如去年般再率團前往當地，冀促成更多合作。