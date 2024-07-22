撼私家車5傷 鐵騎兩人拋半空

【明報專訊】一輛電單車昨午於大埔道金山郊野公園與右轉駛入停車場的私家車相撞，私家車被撞至翻側，鐵騎與乘客則被拋上半空墮地受傷。意外中5人受傷，全部均清醒，當中電單車乘客傷勢較嚴重。意外起因仍有待警方調查。
電單車50歲男司機姓吳，左手腕骨折，同行的38歲外籍女乘客胸口及四肢受傷；37歲姓蕭的私家車男司機右手受傷，同行的36歲姓莫妻子雙手受傷，兩人的3歲女兒則沒有表面傷痕，需送院檢查。5人均清醒，救護員為傷者即場包紮及分流後，再由救護車送院治理。
網上流傳車cam片段及相片，顯示私家車沿大埔道往沙田方向右轉入停車場時，疑見對面線的電單車駛至，遂加速駛入停車場，電單車企圖靠向左邊閃避，惟猛撼私家車左邊車身，私家車繼而向左翻側，電單車彈起，鐵騎與女乘客拋上半空，墮地受傷。鐵騎坐在路邊等候救援，另有人為倒卧路邊傷者撐傘擋太陽，亦有人協助翻側的私家車打開車門及固定。
事發於昨午2時許，現場為大埔道近金山郊野公園的公眾停車場，該路段往沙田方向車速限制為70公里，往九龍方向落斜車速限制為每小時50公里。警方事後封鎖部分行車線，電單車嚴重損毁，碎片散落一地，左尾被撞凹的私家車則由拖車移正，兩車其後被拖走。