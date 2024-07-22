撼私家車5傷 鐵騎兩人拋半空

電單車50歲男司機姓吳，左手腕骨折，同行的38歲外籍女乘客胸口及四肢受傷；37歲姓蕭的私家車男司機右手受傷，同行的36歲姓莫妻子雙手受傷，兩人的3歲女兒則沒有表面傷痕，需送院檢查。5人均清醒，救護員為傷者即場包紮及分流後，再由救護車送院治理。

網上流傳車cam片段及相片，顯示私家車沿大埔道往沙田方向右轉入停車場時，疑見對面線的電單車駛至，遂加速駛入停車場，電單車企圖靠向左邊閃避，惟猛撼私家車左邊車身，私家車繼而向左翻側，電單車彈起，鐵騎與女乘客拋上半空，墮地受傷。鐵騎坐在路邊等候救援，另有人為倒卧路邊傷者撐傘擋太陽，亦有人協助翻側的私家車打開車門及固定。

事發於昨午2時許，現場為大埔道近金山郊野公園的公眾停車場，該路段往沙田方向車速限制為70公里，往九龍方向落斜車速限制為每小時50公里。警方事後封鎖部分行車線，電單車嚴重損毁，碎片散落一地，左尾被撞凹的私家車則由拖車移正，兩車其後被拖走。