書商：周末較旺 內地客料成主流

補充練習商：銷售額高三成

網上教育書店NoteSity第二年參展，專售中小學補充練習及參考書。NoteSity業務拓展主任潘雪怡稱今年整體人流與去年相若，雖市道氣氛較疲弱，但因其攤位較接近出入口，家長又一向願意為子女教育投放資源，故銷售額仍較去年高約三成，未打算減價促銷。

中華書局行政人事部及市場拓展部總監文麗玲稱，周末書展人流暢旺，平日人流較少，整體入場人數較去年跌兩成，料與港人北上消費有關。她說今年銷售額未受影響，與往年相若，歸因售賣書籍與受歡迎影視作品有關，舉例九龍城寨圖冊銷情理想。她觀察到今年內地顧客佔其攤位顧客比例達四成，大多購買香港文史類書本，鍾愛本地作家西西的作品，認為是未來書展主要客源。

內地客：驚訝多人買實體書

昨日由廣東惠州來港的胡小姐表示，第一次參與香港書展，計劃花費2500元購買十數本與香港文學、歷史相關書籍回內地。她說香港與內地文化不同，希望多體驗香港情懷；她說會場擠擁，驚訝書展人流暢旺，「現在還有這麼多人喜歡購買實體書是非常難得」。

另外，出版社藍藍的天日前被主辦方貿發局要求下架立法會前議員邵家臻及資深傳媒人區家麟的5本書，原因是「敏感」和「被投訴」。藍藍的天負責人伍自禎稱會跟隨指示，但認為其中一本由區家麟撰寫的《亂流》只是本地旅遊書，內容沒有爭議，故不會下架。記者昨到場見該攤檔仍售賣《亂流》一書。伍稱對是次風波感到平靜，視之為日常一部分，又說讀者如有意購入下架書，可到出版社網上平台或其他獨立書店。

（書展2024）