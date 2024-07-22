新書《從零開始再去闖》講座任嘉賓 葉劉三問港大職稱 王于漸不答

葉劉淑儀昨在書展舉辦新書《從零開始再去闖》講座，開場就三問嘉賓王于漸「我怎樣稱呼你啊？」、「你的正式title（職稱）是？」、「你是否常務副校長呀？」王說可喚他洋名Richard，其餘問題皆笑而不答。

葉劉稱對經濟有信心

需隨內地轉型調整服務

在問答環節，有觀眾問葉太關於美國總統大選，將如何影響本港經濟。葉太稱「哪位（候選人）勝數高，我想大家也心裏有數」，而特朗普推動弱勢美元或有利本港經濟。但她認為「美國有一個很大的問題，就是隨時累街坊」，她指美國國債高企，香港需審慎應對。

有觀眾問如何應對近年本港經濟疲弱，葉太稱對香港經濟有信心，不應忘記「香港對全世界有角色」，形容西方國家是香港的「老朋友」，內地繼續是香港最大伙伴，隨內地經濟轉型，本港提供的服務亦應調整，「可能不再是低端（服務），讓他們（旅客）買包包」。

有中學教師問葉太「點解你可以咁成功」，盼學生學習；葉太笑說「那些銜頭、地位都不重要」，自言與現今年輕人相比，能力很一般、不全面，只是「做得耐咁解」，又笑言自己不能從商，「唔夠數口，如果出去做生意一定仆」。

明報記者

（書展2024）