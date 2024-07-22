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管治手冊料9月推 港協：非找錯處，唔啱就改

【明報專訊】港協因應審計署建議，正檢討體育總會管治狀况與制定「機構管治手冊」，最初原擬去年第三季完成。港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜昨於商台《政好星期天》表示，手冊已完成初稿，部分細節待落實，料9月中推出。他強調新方案並非要找各總會錯處，而是希望總會可與時並進，「好嘅留低、唔啱嘅就改咗佢」，期望各總會在運動員選拔等程序做到公平公正。

或部分改憲章 部分加人監察

港協暨奧委會副會長霍啟剛在同一節目說，相信絕大部分體育總會均非常專業地推進運動發展，惟各總會由公帑資助，故要符合對機構管治的高標準，認為部分總會有提升空間。霍說，部分總會或只需輕微改善，例如加入獨立人士監察會務，部分則涉更改規條、總會憲章。

對於早前游泳總會管治問題掀起爭議，霍啟剛稱傾談過程中泳總願意調整及探索不同方案，最終亦能在短時間內解決問題，又說面對這類個案，港協會主動介入，了解體育總會的難處及能否處理。

先頭隊抵巴黎 檢查國歌區旗

巴黎奧運將於當地時間周五（26日）晚上開幕。楊祖賜稱，「先頭部隊」已抵達巴黎展開預備工作，包括了解保安安排等，代表團會檢查每場比賽將使用的國歌及區旗，確保不出錯。霍啟剛補充，代表團團長會與主辦單位確認國歌及區旗等，簽字作實，亦提醒運動員不要拿取由觀眾提供的區旗，有信心奧運比賽不會播錯國歌。

相關字詞﹕楊祖賜 霍啟剛 巴黎奧運 泳總 港協暨奧委會

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