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料公私營屋七三比數年可改 甯漢豪：研新發展區五五 梁文廣：前提不影響公屋上樓時間

【明報專訊】政府土地規劃的公私營房屋比例「七三比」安排沿用多年，近期有聲音要求調整，降低公營房屋佔比。發展局長甯漢豪表示，未來10年公營房屋供應不但會達標，還會超標，長遠有空間調整公私營「七三比」，並預計數年後當輪候公屋時間縮短，絕對有空間調校「七三比」。甯又稱，政府正研究在新發展區，包括新田科技城、新界北新市鎮等的部分發展項目可達「五五」比。立法會議員梁文廣認為，調節公私營房屋比例的前提應是不影響輪候公屋時間，提出例如輪候時間如能在3.5年或以下，方調整「七三比」。

甯料未來10年房屋量超標

甯漢豪昨日接受無綫《講清講楚》訪問表示，政府早年訂出公私營房屋「七三比」，是希望增加公營房屋供應，縮短輪候公屋時間。她指未來10年的房屋供應不但會達標，還會超標，所以數年後，當公屋的平均輪候時間縮短，絕對有空間調校該比例。

根據政府去年10月公布的《長遠房屋策略》周年進度報告，2024/25至2033/34年度的十年期，仍以 「七三比」計算， 總房屋供應目標為44萬單位，其中公營房屋為30.8萬個，私營為13.2萬個。

流浮山規劃七三「或不適」

科技城公屋「毋須達七成」

被問到公私營比率有否「底線」，甯漢豪稱個別情况會將公私營房屋比例調校至「一半一半」；她舉例，早前推出的「尖鼻嘴、流浮山及白泥一帶」規劃，當中會有一個北都版本的數碼港，預料會有較多人才聚集，若當地採用公私營房屋「七三比」可能不太適合。她又指新田科技城的公屋比例毋須達七成，而稍後推出的新界北新市鎮土地用途亦會做相關研究；至於市區重建後仍以私樓為主，在重建地帶亦不適用「七三」比例。

房委會今年5月公布，公屋一般申請者的「綜合輪候時間」（計及編配簡約公屋）平均為5.7年。政府去年10月公布的《施政報告》稱，未來10年政府已覓得足夠土地，以提供約41萬個公營房屋單位，足以滿足約30.8萬個公營房屋單位的需求。

立法會房屋事務委員會委會梁文廣表示，「七三比」目的是為了加快上樓，現時並非調整公私營房屋比例的時機，但可訂下指標，若公屋輪候縮短至一定時間，例如3.5年或以下，就可調整該比例，確保上樓時間不受影響。

立法會北部都會區發展事宜小組委員會主席劉國勳表示，北都以創科和專業服務範疇為主，若公私營房屋比例仍是「七三比」，相信產業結構、人口及住屋結構難以配對，他提出可調整至「六四比」或「五五比」。劉又稱政府近年加快興建公屋，又推出3萬個簡約公屋單位，公屋輪候時間有望縮短，認為是時候按不同的發展項目調整公私營比例。

測量師倡早規劃增建私樓

測量師學會前會長劉振江稱，預計政府短期內不會調整公私營房屋比例，但為了滿足社會對私營房屋的需求，政府應及早在政策層面規劃更多土地興建私樓，以配合長遠房屋需求。

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