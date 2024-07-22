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港聞

港聞二

工作假期半年感收入緊絀 港人不擬長居

【明報專訊】日本是港人工作假期的熱門選擇，對於日圓貶值的影響，身處群馬縣的港人關小姐形容「相當矛盾」。她預算生活費月均約一萬港元，扣除約2000港元租金，加上平日煮飯，剩餘預算足以應付日常生活。她認為日圓貶值亦方便親友探訪自己，「基本上每月均與親友同遊」，有助她一解「思鄉病」。當地物價持續上漲，於租借雪具場工作的她稱收入不足填補旅遊開支，舉例在餐廳吃壽喜燒需約7000至8000日圓（折合約340至390港元），基本上已抵銷一天工資，「食起來頗肉赤」。

一餐壽喜燒抵一日工資

在日本生活約半年的關小姐受訪時提到日本「四季分明」，是體驗潛水和滑雪的理想地。她認為在日本工作假期充滿「生活感」，曾居於京都，於春夏兩季輕易觀賞到魁櫻及繡球花，甚至在鴨川旁一邊野餐，一邊看到當地人玩水及捕捉蜻蜓等。

不近市中心 在家煮食更划算

對於喜歡北海道雪景的她而言，工作假期提供機會讓她在時令季節到訪較偏遠地區，例如去年冬季曾體驗紋別破冰船，形容景色相當震撼。

以往年均遊日3次的關小姐表示，由於打算到其他地方進修及生活，日後遊日未必較在香港方便，故選擇申請到日本工作假期。她現時住所距市中心約半小時車程，出外用膳不方便，故平日多到超市買餸，再在家烹調簡單鍋物及炒菜，反而更省錢。

日本物價持續上漲，今次工作假期觸發她思考日後未必選擇在當地工作，「畢竟在日本掙錢，再在日本花錢，整件事很緊絀，更遑論到海外旅遊消費」。惟她稱會努力儲蓄，不排除日後再到日本短居體驗。

（日圓貶值系列．完）

相關字詞﹕日本 工作假期 日圓貶值

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