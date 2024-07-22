工作假期半年感收入緊絀 港人不擬長居

一餐壽喜燒抵一日工資

在日本生活約半年的關小姐受訪時提到日本「四季分明」，是體驗潛水和滑雪的理想地。她認為在日本工作假期充滿「生活感」，曾居於京都，於春夏兩季輕易觀賞到魁櫻及繡球花，甚至在鴨川旁一邊野餐，一邊看到當地人玩水及捕捉蜻蜓等。

不近市中心 在家煮食更划算

對於喜歡北海道雪景的她而言，工作假期提供機會讓她在時令季節到訪較偏遠地區，例如去年冬季曾體驗紋別破冰船，形容景色相當震撼。

以往年均遊日3次的關小姐表示，由於打算到其他地方進修及生活，日後遊日未必較在香港方便，故選擇申請到日本工作假期。她現時住所距市中心約半小時車程，出外用膳不方便，故平日多到超市買餸，再在家烹調簡單鍋物及炒菜，反而更省錢。

日本物價持續上漲，今次工作假期觸發她思考日後未必選擇在當地工作，「畢竟在日本掙錢，再在日本花錢，整件事很緊絀，更遑論到海外旅遊消費」。惟她稱會努力儲蓄，不排除日後再到日本短居體驗。

（日圓貶值系列．完）