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港聞

港聞二

日人出遊開支大增 青年嘆物價升儲蓄難

【明報專訊】港人趁日圓貶值下「平遊」日本，但令日本民眾外遊開支大增。日本官方數據顯示，日本人今年首5個月出遊人次較去年同期增逾六成，但未恢復至疫情前水平（見圖）。至於訪港日本旅客人次，綜合旅發局數字，今年首5個月較去年同期大幅上升，錄得約23.7萬人次，但升幅持續放緩，同樣未恢復至2019年疫前水平，錄得跌幅逾六成。有大學畢業數年的日本人稱，日圓貶值令外遊開支大增，較昔日增近一倍。

旅舍住宿費翻倍

現於東京居住和工作的桐村先生，每年會外遊數次。他接受本報訪問時表示，主要旅遊目的地為亞洲城市，因價錢相對較便宜和位置較近。視乎地點及逗留時間，他指日圓貶值令外遊開支大增，以往一般花費10萬至15萬日圓，近年則花20萬至30萬日圓。以住宿為例，即使選擇較便宜的青年旅館，亦由以往低至每晚2000至3000日圓，增至每晚5000至7000日圓。

訪港日人升幅放緩 未復疫前

參考日本政府觀光局數據，今年首5個月錄得約487萬日本人出國人次，較去年同期約291萬人次增約67.2%，惟相比疫前2019年約802萬人次，則下跌約39.3%。日圓貶值或進一步打擊日本人外遊意欲，惟桐村稱不會因此減少旅行，認為應趁年輕多見識世界，不過儲蓄較以往吃力。

當地人慣煮食減成本

至於日圓貶值對日常生活的影響，他以便利店飯糰為例，昔日售價低至每個100至120日圓，近期加價至150至180日圓，生活成本大增，但他稱日本人習慣在家煮食，有助減輕生活成本。

綜合本港旅發局數字，今年首5個月訪港日本旅客有23.7萬人次，升幅持續放緩。旅發局發言人回覆本報稱，適逢暑假是旅客出遊高峰，以及內地提高港澳入境居民攜帶行李物品免稅額，局方展開「香港．樂在當夏」推廣活動，包括與逾百品牌推出多項優惠供旅客及本地市民使用，以及與主辦單位推出「隨意門在香港」特展活動等，冀吸引全球旅客到訪，亦邀請市民參與，創造熱鬧城市氛圍，提升旅客在港體驗。

（日圓貶值系列．完）

相關字詞﹕旅遊 日本 日本政府觀光局 日圓貶值 旅發局

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