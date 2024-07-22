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港聞二

清酒包裝設備美元結算 北上熱打擊海產銷情 日貨未受惠圓匯貶 港零售遜疫前

【明報專訊】日圓貶值吸引不少港人遊日「掃平貨」，相反售賣日本產品的本地商未能受惠。有本港清酒商稱，酒樽和生產儀器等均從外地進口，並以美元結算，生產成本上升，從日本出口至本港商品去年起加價15%至20%，「抵銷了匯率對我們（酒商）的利益」。本港日本水產零售商雖受惠於日圓貶值令來貨價下調，惟港人外遊不絕，生意額未恢復至疫前水平。有學者指日圓貶值主要令外遊及投資受惠，但受存貨價格及進口原材料價格等影響，日本貨品進口價暫未見下跌迹象。

明報記者 施晉宇 李浮南

日本酒一向受港人歡迎，日本清酒文化推廣協會副會長盧靜文稱，清酒出口商以日圓結算，日圓貶值原本令來貨價降，但酒樽和生產儀器等材料需從外地進口，變相增加生產成本。本港疫後出現外遊潮，加上經濟未復蘇，在港出售清酒的盧靜文稱生意自去年9月起下跌，而現時整體生意較去年9月下跌近40%。她引述有客人寧願到日本旅遊時買清酒，分薄了本港門市生意，而在港元強勢影響下，來港內地旅客消費意欲亦大減。

遊日掃貨 分薄港生意

食米方面，本地零售價不會即時受日圓匯價影響。有售賣10多款日本米的註冊食米進口商美利米業有限公司，其業務經理朱麗儀解釋，每年9至10月收成期會大量採購食米，「嗰批米就係出年用」，價格亦會以當時匯率結算，故近期日圓升跌不影響現時米價，價格多在年尾時才調整。她稱日本米價近年已便宜不少，以往兩公斤日本米售100元，最新60至70元有交易，選擇亦較多。惟她透露，有出口商已預告加價，料與日圓匯率下跌有關，變相抵銷日圓跌幅，本港人口減少亦影響銷情。

水產商指價跌兩三成

仍受外遊消費影響

港人亦愛日本水產，部分水產進口價下跌，本地日本水產零售商肯尼海鮮聯合創辦人鄭先生舉例說，兩年前一板海膽售價為500至600元，近期可維持在400至500元；但他指疫情改變了大眾消費模式，即使疫後餐廳重開，不少顧客仍會周末訂購水產在家聚餐享用。他指日圓貶值影響下，生意額與疫前高峰時的差距有所收窄，由相差六七成收窄到四五成，但整體零售市道未恢復。鄭透露，隨着內地及香港交流頻密，公司計劃加強兩地社交媒體宣傳，並希望增加客源。

漁花海鮮專門店負責人阿花表示，近期日本水產售價跌兩三成，例如北海道元貝由以往每斤約68元減至近期約45元，但不少港人在假日北上或出國消費，生意續受影響，現時只回復到疫前高峰的五成，近年增購水果、酒及零食等以多元商品招徠。

莊太量：遊日升幅不及北上

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，雖然日圓貶值曾見新低，惟未必會即時反映在商品價格上，例如商店存貨未清，商家通常會先將以高兌換價購入的貨品出售，令價格未回落。他又說，日本作為製造業大國，若原材料來自本土則不會因日圓貶值有太大影響，但進口原材料加價則影響出口價。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，暫未見日本入口本港的貨品價格下跌，日圓貶值主要令外遊及投資受惠。他指本地實體零售已「冇得做」，如書店及影音店一直減少，觀察零售情况不可只關注實體店。他稱一直很多港人遊日，但升幅不及北上人數；日本物價亦有升幅，「日圓平咗，但當地酒店都唔平」。

（日圓貶值系列．完）

相關字詞﹕日本水產 食米 清酒 匯率 日圓貶值

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