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【Emily】城巴復修經典巴士展出 「大食鬼」翻生 函運署爭退役車可載客 盼成景點

【明報專訊】城巴為慶祝45周年，嚟緊一個月會喺多區展出完成復修嘅經典巴士，噚日就喺沙田第一城打頭炮「快閃」展出1990年代的利蘭「大食鬼」巴士，吸引大批巴士迷到場「打卡」。城巴話，已經去信運輸署爭取退役經典巴士重新載客，希望營造成移動嘅旅遊景點，認為可響應政府「無處不旅遊」。

城巴用咗兩年修復呢部利蘭奧林比安11米空調巴士，Emily行入車廂覺得涼浸浸，原來佢上下層都有獨立冷氣機組，車廂亦重設灰紅黃間條絲絨櫈同紅色窗簾，連落車鐘聲都復刻90年代。雖然市民入唔到去參觀，但車身都有特別，除咗噴番城巴經典「大食鬼」標誌，仲還原昔日宣傳口號。

城巴現有8架經典巴士，城巴董事總經理李卓豪話經典巴士已經保養到能夠載客行駛，但法例唔容許重新登記「出牌」，已去信政府爭取畀呢批退役巴復出。佢話唔少內地同海外城市已經用經典巴士作招徠，香港都可以用呢招喺新冠疫情後吸引旅客返嚟。

難忘絨櫈 巴士迷：若載客願買飛

負責復修工程嘅城巴廠房主管李良友見證「大食鬼」由新車落地到退役，今次協助修復底盤、冷氣同機械硬件，話發夢都冇諗過「大食鬼」可以「翻生」。

沙田居民、巴士迷徐先生噚日同5歲囝囝嚟打卡，佢話以前會搭呢款巴士去中環返工，最難忘巴士單門設計同絨櫈，讚還原得好，佢話如果將來復古巴士載客，肯畀100蚊買飛。43歲巴士迷張先生就話見證城巴冒起，細個會坐「大食鬼」去九龍塘遊車河，又話覺得今次車身嘅中英文宣傳口號令人感覺親切。

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