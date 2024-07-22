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灣區熱搜：製可降解餐具斥菌材料 伙企業研新技術助轉型

【明報專訊】是次前往深圳，NAMI帶來多項研發成果和技術應用，包括可多次重用的生物降解複合材料。2018年，NAMI團隊與主做包裝、製衣等產品的Organic Solutions Ltd合作，研發利用環保材料如廢木渣、咖啡粉等植物莖廢料，混入生物降解塑膠以代替一般塑膠，開發出可重複使用的「走塑」環保物料，並製成可降解餐具。

Organic Solutions Ltd總監樂梓健（圖一）表示，雖然可降解餐具較普通塑膠即棄餐具貴約30%至40%，但可重用起碼30次，即平均每次使用的成本遠較即棄餐具便宜且環保。樂梓健透露，之所以與NAMI合作，因約10年前看到歐盟開始禁塑製品，意識到公司要轉型及研發更環保的新產品。現時公司會利用相關技術製造可降解餐具和餐盤，預計今年第三季在亞洲博覽館和其他慈善團體餐廳試用，其後正式推出市場。「進軍大灣區或其他內地城市的話，則會先尋找航空公司合作。」樂梓健說，除了餐具，下一步會將技術運用到製衣方面，例如衣服的鈕扣、拉鏈等。

另一港企嘉瑞集團，則與NAMI合作研發斥菌聚乙烯樹脂塑料，憑這種「不含生物殺傷劑的斥菌塑料」，於2017年日內瓦國際發明展獲得金獎。這種斥菌材料透過排斥作用，防止微生物附在塑料表面或形成菌落，避免使用者受病菌傳播感染。嘉瑞集團主席李遠發（圖二）表示，作為傳統製造業企業，科研力量較薄弱，面臨升級轉型需與科研機構合作。另外，NAMI也和不同公司合作，將斥菌技術應用於不同類型的產品，例如衛浴設備、嬰兒用品、水樽等；未來還將繼續把技術應用到醫療衛生和食品包裝領域。

相關字詞﹕可降解物料 走塑 環保餐具 大灣區 納米科技

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