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灣區熱搜：納米研發院援港企 衣食住行皆創新 助解技術痛點適應新市場 灣區應用機會多

【明報專訊】香港創新科技署轄下的納米及先進材料研發院（NAMI）本月中在香港科學園深圳分院舉辦專題研討會，現場有逾100個行業嘉賓交流。NAMI首席業務總監沈文龍（圖二）接受本報專訪表示，NAMI研究方向緊扣市場變化，形成建築、電子、能源、環保和保健五大研發方向，面對大灣區港資企業龐大需求，NAMI的創新技術能給予優秀支援。

明報記者 司徒聰穎

NAMI於2006年成立，由創新科技署指定為納米技術和先進材料的研發中心。納米科技指利用體積在1納米至100納米之間的物質，製造有用的材料、儀器及系統。「NAMI最主要是研發材料，如果我們要提升產品技術、性能或降低成本等，都需要材料的配合，所以材料是基本。」沈文龍說。因應技術和應用研究的發展趨勢及機會，以及香港和其他大灣區城市的商業環境，NAMI下設5個研發部門，包括能源、環保、電子、保健及建築。

斥菌塑膠製水樽 新回填材料縮施工

目前NAMI在衣、食、住、行、電子數個範疇已有研發成果。「譬如斥菌塑膠技術就運用在水樽裏面，我們的合作伙伴已將產品商業化，在坊間已經有售。在建造業方面，我們還與政府合作推動自壓實回填材料的應用。」沈文龍表示，「很多時候道路的建設和維修對市民出行造成不便。與傳統回填材料不同，NAMI的回填材料能連續灌注到溝槽中，毋須將土壤逐層壓實，且回填材料流動性高，容易填補空間，大大縮短工程時間。」

沈文龍指出，這些年來，NAMI積極與業界、政府部門等合作，在各個技術領域展開以市場主導的研發項目。「作為一個應用科研機構，最主要是技術能應用得到，業界將其需要或產品的痛點與我們分享，我們從技術層面去幫他們解決問題。」他說，「現在無論是香港或海外都推行減塑，只不過大家的方法各有不同，香港就是不再派一次性餐具。所以我們就要和合作伙伴一起去看政府的不同政策，協助產品適應新市場。」

科研團隊200人 逾半擁博士學位

NAMI還強調與業界保持溝通，了解業界需求。「我們會舉辦研討會、展覽、拜訪廠商等增加交流機會。」沈文龍指出，雖然很多企業都有自行研發，但是要解決的問題各式各樣，「例如競爭對手有新技術，企業又要如何應對？所以很多時候他們專注在發展的部分，我們作為研發中心就能在研究方面提供幫助」。他表示，現時NAMI的科研團隊有超過200名成員，超過一半擁有博士學位，特別是新材料方面有一定的研發經驗，可以為香港或其他大灣區企業提供創新產品支援。

在沈文龍看來，大灣區能應用到NAMI研發技術的機會很多，「特別是現在很多港企在大灣區設生產線，單單東莞就有超過8000間港企，對產品的創新材料需求很龐大」。除了與業界交流及舉辦研討會，NAMI未來亦會在香港科學園等科技園區設常駐展覽，推廣大灣區在新材料應用上的發展。

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