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港聞

港聞二

擬復修步道 環團憂建築廢料損河流生態

【明報專訊】大埔沙羅洞由私人地變成政府土地，政府除了撥款在當地推行保育計劃，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室聯同漁護署去年諮詢環團，建議改善現有步道，利用天然物料，復修張屋主段及附近損耗的步道，全長約680米，闊度由1.2米至3米不等。有環團反對，擔心建築廢料處理不當影響河流生態，促鄉郊辦就詳細設計及施工工序等更廣泛諮詢，確保工程對生態影響減至最小。負責工程的鄉郊辦未有回應本報查詢何時動工及工程預算金額。

綠色力量總監鄭睦奇表示，現時貫穿沙羅洞的天然步道旁邊本有一條灌溉水道，除了引水灌溉，亦有維持當地淡水濕地的功能，不過當地農田棄耕多年，水道已被填平，而擬建步道最闊達3米，較現有步道部分路段更闊，未知是否有預留位置重建灌溉水道。他續稱，過去當地曾有小型工程，建築廢料大雨期間冲到河流，造成破壞，認為如要復修現有步道，應交代更多細節如步道設施及施工工序，以及評估工程對環境影響等。

鄉效辦：工程毋須環評

鄉郊辦回覆稱，為長期保育沙羅洞的生態價值和野生動物，並便利村民和遊人步行觀賞該處的自然生態，鄉郊辦計劃復修沙羅洞現有的步道。步道復修工程計劃不屬於《環境影響評估條例》的指定工程，因此毋須按照該條例的要求進行環評。鄉郊辦續稱，考慮到沙羅洞的高生態價值，步道復修工程設計上將採用天然物料、限制復修闊度以供步行者使用，施工時實施適當緩解及監管措施，以確保工程不會對該地的生態環境造成不良影響。鄉郊辦稱已與不同持份者交換意見，包括環保團體和村民，現正就工程徵詢「沙羅洞保育專家小組」意見，檢視工程方案，方案詳細設計正在審慎評估。鄉郊辦指項目復修現有步道，屬於維修工程，步道闊度不會增加。

（城市保育）

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