環團承包保育 沙羅洞荒田闢濕地 非原址換地首個保育點 綠色力量1346萬公帑管理兩年

明報記者 馬耀森

大埔沙羅洞是香港罕見的山谷淡水濕地，溪流匯聚，錄得逾80種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種逾六成，全港12個須優先加強保育地點當中生態重要性排第二，僅次米埔內后海灣濕地。以往大部分土地私人持有，面對發展壓力，農地荒廢多年，又遭野戰及越野車亂竄造成破壞。政府2022年7月完成沙羅洞非原址換地程序，以積極保育該處逾50公頃土地。

沙羅洞由私人地變成政府土地，政府着手制訂保育措施調撥資源，漁護署表示，政府今年3月成立專家小組，就保育沙羅洞生態及生物多樣性制訂長遠策略，並由漁護署負責該處的自然保育工作，該署亦會不時派員巡邏及監察沙羅洞的重要生境，保育沙羅洞的生態及生物多樣性。

管理沼澤改善濕地質素 辦導賞

此外，鄉郊保育資助計劃已就「於沙羅洞提供積極生境管理及相關服務」項目批出約1346.6萬元資助，委託綠色力量於當地具重要生態價值濕地及河溪兩旁的河岸地帶推行各項措施，主要工作包括加強管理沙羅洞沼澤、池塘及河岸生境，維持及改善濕地質素，以及為物種提供合適生境；定期巡邏及監察以減少對沙羅洞環境的威脅如非法狩獵、山火等；進行蜻蜓、淡水魚類、兩棲爬行動物等物種的生物多樣性基線調查及繪製生境地圖，有助更全面掌握該處生態資源數據；以及舉辦不同種類公眾教育活動包括導賞團，讓市民認識沙羅洞歷史與生態，並親身參與保育工作。計劃涵蓋當地約23公頃土地，為期兩年，由今年5月1日至2026年4月30日。

綠色力量總監鄭睦奇表示，該組織自2018年起獲政府撥款，在當地推行管理協議項目，當中包括復育生態池塘和人工沼澤，以及復耕荒廢農田，以提升其生態價值，他指當地乾旱情况已有改善。

清除薇甘菊福壽螺

監測生態基線調查

鄭睦奇指出，過去沙羅洞大部分土地由私人持有，由於農田已棄耕數十年，濕地變得乾旱，雜草叢生；加上早年有越野四驅車亂闖及破落村屋吸引野戰活動，破壞範圍甚至包括天然河溪，影響深遠，該組織花了不少時間清除外來植物如薇甘菊，以及復修部分水道，引水灌溉，令部分乾地變濕地。對於綠色力量再獲委託管理沙羅洞，鄭稱會增聘人手持續移除外來物種如薇甘菊及福壽螺，又會維持張屋附近生態池的濕地質素，清除部分蘆葦，令水體維持一定比例，另外又會在生態池附近清除雜草，營造沼澤生態，以及進行生態監測及基線調查等。

部門主動制措施 招標NGO執行

翻查資料，鄉郊保育資助計劃自2019年推出以來，至今批准撥款的50個項目之中，沙羅洞項目是唯一有政府部門獲批的保育項目，其他項目大部分批予非牟利團體或大學等。環境及生態局解釋，鄉郊保育資助計劃於去年2月增設一項名為「積極保育項目」的新資助類別，由鄉郊辦聯同決策局或部門主動在合適的保育地點因應需要及情况主導保育工作。總結過去4年沙羅洞保育經驗，鄉郊辦與漁護署主動制訂沙羅洞的積極保育措施，透過「積極保育項目」，以公開招標模式批予非牟利機構執行政府訂下的保育工作目標及要求。

（城市保育）