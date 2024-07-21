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港聞二

傑出學生立志做律師 盼免費法律支援環團

【明報專訊】由元朗青年商會舉辦的十大傑出學生選舉昨日頒獎，今屆以環保為主題，鼓勵學生為本港環境問題出謀獻策。有得獎學生認為政府需優先改善社會環保配套，立志成為律師的他希望日後為環保團體提供法律支援。另一得獎學生與同學研發特殊澱粉以淨化污水，盼能協助淨化北部都會區濕地保育公園的水源。

十大傑出學生之一、聖若瑟書院中五生張鍏滔認為，政府應改善環保配套，稱無限期擱置垃圾徵費原意雖好，但宣傳配套不足，甚至有試驗屋苑居民不知計劃。夢想成為律師的他表示，政府重視經濟多於環保，環團或處於弱勢，未來願為他們提供義務法律支援。

發明澱粉淨水 盼改善北都濕地公園水質

另一傑出學生、聖若瑟書院中五生李學霖與同學發明澱粉淨水法，能有效清除污水中的重金屬與放射物質，於去年聯校科學展覽奪得總冠軍。他希望該發明可改善北都濕地保育公園水質，保持生態多樣性。熱愛科學的他說，政府要重視科研發展，才能在環境保育路上走得更遠，「改變基於突破，突破基於科研」。

今年超過300名學生參選十大傑出學生，各人需就環保議題撰文，經審閱、面試遴選，得獎者可獲資助參加四日三夜成都交流團，了解內地環保規劃。環境及生態局長謝展寰出席典禮頒獎時稱，香港未來全靠年輕人，鼓勵學生研發新科技保護環境。

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