大火後消防巡查51次 華豐部分違規未遵辦

研計分制 定代辦消防工程大廈優次

保安局本月就《2024年消防安全（建築物）（修訂）條例草案》刊憲，擬賦權消防處和屋宇署為未能遵從消防安全條例的目標樓宇業主代辦消防安全改善工程，工程完成後會追收工程費。條例本月10日在立法會首讀，楊恩健昨在有線新聞節目《有理有得傾》表示，將在立法後研究計分制，以決定代辦樓宇優次。他說，涉及的舊式商住樓宇主要集中在油尖旺、九龍城及灣仔區，針對業主不齊全、「想遵辦也沒有辦法」的樓宇，另視乎樓宇本身是否單梯樓風險較高的舊式設計，或是三無大廈，處方亦會考慮優先處理。

社區支援隊教業主申資助 「成效顯著」

消防處成立樓宇改善社區支援隊，教導業主如何申請資助，上載88個消防承辦商名單至網站。楊恩健稱，相關配套成效顯著，由以往每年首9個月錄得逾40宗樓宇完成消防提升工程，增至最近9個月完成逾120宗。

粵港澳三地政府制訂的​《粵港澳應急管理合作暨大灣區應急救援行動合作框架協議》，上月舉行簽署儀式。楊恩健稱，協議採用屬地原則，由需要協助的一方作為總指揮，分配工作和資源予增援的兩方人員。三地政府制定共享清單，楊稱包括三地千多名消防人員、1萬件救援工具，以及300輛消防車和船，強調並非收到要求時，再隨便找一個區出發協助。