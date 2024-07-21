搭棚修冷氣 半身探出窗 疑安全帶無固定 工人墮斃

昨日近中午12時，57歲姓李男工在荃灣柴灣角街95號華俊工業中心15樓工作，半身爬出窗準備搭棚維修冷氣機，疑失足墮下。現場所見，大廈15樓一單位冷氣機生鏽、背板打開，旁邊的窗打開，窗右方外牆有疑似螺絲釘，尚未搭建棚架，大廈3至4樓外牆遺下血迹。

事發時工友聽見事主大叫後，發現他墮樓，警方到場查問，並到15樓一科技公司單位調查，家屬亦到場了解。據悉，事主受僱工作，家住沙田，育有兩名女兒。案件列作工業意外。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇提醒工人要穿著防滑安全鞋，並強調無論在外牆工作，抑或探身窗外「睇位」，均須扣穩安全帶。他建議在窗戶下方外牆鑽螺絲作安全帶懸掛點，利用牆身作欄河，避免鑽在窗戶側邊或上方，減低掉出窗外風險。他說，搭建懸空式棚架多由一名師傅在外工作，另一同事在單位內遞工具，最快可在十數分鐘完成，扣安全帶或令師傅感麻煩，但「唔方便好過無咗條命」。

工聯會倡所有工程須風險評估

工聯會立法會議員郭偉强、建築業總工會理事長周思傑及工聯職安健協會副主席葉偉明到場了解。周思傑稱對事件惋惜，將為死者家屬提供協助。

目前如使用懸空式棚架工作時，物管公司或承建商要事先按指定表格向勞工處通報，包括棚架搭建日期、使用日期、勞保資料等，安排屬行政要求。葉偉明建議當局考慮研究所有工程均要強制通報及完成風險評估。