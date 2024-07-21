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港聞二

最佳導演曾楊 三度落選 「學習面對自己」終出頭

【明報專訊】近年香港掀起一陣「撐港產片」熱潮，「如果有得選擇，不希望有種『我很期待大家支持，我真是很辛苦』的說法，但我明白，現在真的是要『撐』，真的要被看見更多」。曾楊出席放映會時就有觀眾問她和其他得獎者，下部電影會否續以香港為主題，她說三人異口同聲說完全不需要，「從來電影都是世界性，不需要被這樣東西（香港主題）死守」。

電影世界性 不需死守香港主題

大學讀廣告設計時，曾楊於學校圖書館發掘出對電影的興趣，「發現電影可以觸及人性的深度，呼應到人的情感」，並首次報名參加鮮浪潮。雖然無功而還，但打開了另一扇門。再經兩次報名、落選，第四次報名終入圍並獲得最佳導演。

問她有否鼓勵說話給更年輕一代，曾楊對「堅持」一詞帶點抗拒。「咁辛苦、又無錢，一定是很鍾意，如果本身夠鍾意，已經不需要別人鼓勵你，或者要用『堅持』，因為你不做不高興。」

成長和創作總是不斷摸索，在反覆拍攝、報名、落選的過程，曾楊自言都處於迷惘，以前拍了什麼題材已不太有印象，大概是20多歲追夢的老套故事。她近一兩年學習真實面對自己，才拍下《黑羊》，「當你選擇真實活着，就會知道要對一個故事有愛和相信，才會撐到這麼久」。

創作人在何處都覓到空間

曾楊承認，近年社會瀰漫一種「模糊而不可測」的氣氛，但整體而言，什麼政治議題不可觸碰，行內人都大概知道。市場艱難是事實，但她說，無論創作人身處何地都可找到自己的空間，「心態上未必是很難、很慘，都是繼續做」。

曾楊的得獎作品是關於兩個少女對性別表現的過程，她深信一葉知秋，透過一個人就可展現出世界，從一個人的經歷可知道他生存的世界、當時的生活環境，就如覃樟柯早年作品《小武》，描述小縣城一個扒手接連失去愛情、友情等的故事，折射急促變化的社會，「有時留白或者留下想像，正正就是創作」。

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