大獎兼最佳編劇林慧妍 菲混血朋友處境啟發 成就得獎作

內斂自我質疑 成創作養分

《鬼妹》講述香港菲律賓混血兒到中產家庭擔任補習教師，但謊稱母親是美國人，工作期間發現那家庭的菲傭被虐待，掙扎應否發聲。林慧妍說，靈感源自一名菲律賓混血朋友，教英文時遭要求隱藏身分，令她大受衝擊。「我們可能以為自己已是一個很平穩的社會，有很多外來人居住的環境，但原來有些觀念都是很落後。」

時針撥回中學時，林慧妍對拍攝萌生興趣，奈何身邊人都說要找份穩定工作，大學她便修讀工商管理。那時一個分析影視作品的文化研究課程，打開她的電影世界，教她訝異背後能帶出的信息和情緒，推翻對電影固有印象。

畢業後數月找不到影視相關工作，林慧妍投身廣告從事剪接，一邊報讀大大小小的編劇班和電影課程。在職場多年，直到身邊有朋友為圓心願辭職到中東工作，林慧妍才鼓勵自己嘗試參加短片比賽。「當興趣都這麼多年，始終無一種滿足、不夠滿足，想追求更多……如果我一直都不是做自己想要的事，我會後悔。」

「框內如何講 正是創作魅力」

不少人有感創作空間收窄，林慧妍此時嘗試轉換跑道，她認為在不同地方創作總有限制，不論資源、空間等，環境轉變反而能逼出靈感。「在一個框架裏面，你怎樣去想不同的、新的想法，怎樣去講不同故事，這個就是創作本身的魅力。」創作成為林慧妍排解情緒的出口，但她說尚無勇氣向觀眾分享自身經歷，盼日後能以自身成長經歷創作。