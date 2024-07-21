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港聞二

田啟文：資源有限 應着眼補白

【明報專訊】有今屆鮮浪潮得獎者希望增加支持新人拍攝短片的比賽和計劃，香港電影工作者總會發言人田啟文則認為，在有限資源下需「量力而為」，最重要避免重疊，應着眼填補未有資助的「空白」。「多幾個鮮浪潮？這樣就無意思。鮮浪潮只有一個，做了就不要再搞鮮浪潮。」

電影發展基金轄下主要資助計劃，對象均為長片電影，短片比賽和計劃主要由業界牽頭（見表）。對於給予短片的支持是否足夠，田啟文認為「眾口難調」，強調業界已推出多項短片計劃或比賽，讓新人有機會展現能力和拍攝手法。他指出，資源有限下應着眼填補未有資助的「空白」，舉例有計劃支援結合音樂的短片，他亦舉辦比賽予片長較短的短片，認為業內不宜互相競爭、爭奪資源。

對於參賽門檻，田啟文說新人亦有責任展現能力和付出，比賽不僅志在參與或「玩」，期望年輕人願為電影業貢獻。「拍片當然要使錢，你讀書都要交報名費、都要交學費，你去參加比賽要使費，來證明自己能力，又有咩問題？」

稱新人有責付出 信入行路廣

田啟文憶述，他與不少電影人一樣「紅褲子」出身，逐步晉升。他承認，新人能否拍長片取決於投資者或製作人對其信心，有時講求人脈，但認為近年新人較以往有更多渠道發揮，舉例有廣告片導演也能入行，相信能者居之。「不是單靠某一條路，我們行業是全開放，條條路都開放，無話絕對的。」

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