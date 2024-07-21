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虛幣平台AAX欺詐案 第三被告還押

【明報專訊】加密貨幣交易平台Atom Asset Exchange（下稱AAX）2022年尾倒閉，警方其後以涉嫌欺詐及誤導警務人員罪拘捕兩人，並在上周四（18日）再拘捕一人，控以一項盜竊罪。最新被捕男子昨早在東區裁判法院提堂，控罪書顯示案件涉及屬於51名AAX客戶共值1674萬元的加密幣。被告昨以普通話表示明白控罪，裁判官應控方申請將案押後至10月21日提訊，其間被告須還押。

控罪稱涉51客共值1674萬元加密幣

被告為持香港身分證的中國籍男子蘇偉毅（39歲），被控於2022年11月10日與2024年7月19日，在香港盜竊儲存於AAX的10個加密貨幣錢包地址中的加密貨幣，即BTC（比特幣）、USDT（泰達幣）、ETH（以太坊）、TRX（波場）及SOL（索拉納），價值約1674萬元，而上述物品為51名AAX Exchange Platform客戶的財產。被告由傳譯協助以普通話表示明白控罪。

控方申請將案押後以作進一步調查，辯方沒反對。裁判官何慧嫻聽取控辯雙方陳辭後拒絕被告保釋申請，將案押後至10月21日提訊。辯方放棄8天保釋覆核權利。

警方前日表示本案被告於2022年11月離港，本月18日入境時被捕。截至前日，警方接獲890名AAX受害人報案，涉款2.08億元。

【案件編號：ESCC 1899/24】

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