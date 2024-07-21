食安中心：廖孖記工場衛生差 非針對 指店方外購白腐乳調味包裝 沒有「生產」

廖孖記稱明交代 「已結業，所以不急」

本報向廖孖記第四代傳人廖晃業查詢，他以短訊回覆稱，將於明日交代事件，「我們也已結業，所以不急」。廖曾於5月播放的HOY TV節目《老派小店之必要》中說，腐乳「從預備、炒醬、入樽、出貨，全部都是我們家人經手」，堅持以人手製作。腐乳樽身寫有「調味精良 親自監製」。

食安中心上月底從西營盤一個零售點抽取一個「廖孖記衛生腐乳王」樣本，化驗顯示每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意水平。中心隨後於本月3日再從佐敦廖孖記本店購買另一批次的腐乳產品檢測，樣本屬尚可水平，需再跟進。翌日，中心派員巡查廖孖記的食物製造廠，發現廠內沒有生產腐乳，白腐乳是經本港一間貿易公司由另一間荳品廠供應。工人把原裝購入的白腐乳轉移至玻璃樽，再加入稀釋玫瑰露酒及芝麻油等。

中心發現該廠包裝區內放滿雜物，排氣口及風扇積有灰塵及生鏽，已稀釋的玫瑰露酒以膠桶盛載，在室溫下保存3天。中心遂要求負責人和員工妥善存放材料、盡快使用已開封材料，並徹底清潔和消毒等。本月9日，中心再次從佐敦本店購入另一批次的瓶裝腐乳產品，驗出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意，遂通知負責人停售及回收產品，並繼續改善衛生。

指排氣口積塵生鏽 膠桶盛玫瑰露放3日

對於廖孖記稱9日的樣本是根據中心改善建議生產，食安中心署理食物安全專員李培文稱，過去3年共檢測廖孖記23個樣本，除這次兩個不合格，另曾有3個屬尚可但需跟進，其他樣本則達滿意程度。他否認針對廖孖記，強調以保障市民健康為首要考慮，澄清抽取恆常監測或跟進樣本均以顧客身分購入，沒有教導商家製作腐乳。

店方稱有樣本按建議生產 食安：無教製作

李說，廖孖記過去有樣本合格，相信這次只是某些批次出問題，「只要改善的話，其實是可以消除這些食安風險，亦可以繼續製造一些我們認為合規的食物產品給市民」。他說自2021年共檢測逾140個腐乳樣本，除這次事件，只有一個樣本不合格，腐乳整體上是安全食物。

食安中心署理食物安全專員張勇仁稱，蠟樣芽孢桿菌常見於泥土、穀物、蔬果及香草等，在發酵食品中發現該菌，反映生產或儲存過程有污染和衛生不佳。他說，每克食物含逾10萬個蠟樣芽孢桿菌或會引致食物中毒，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低者一旦受感染，有較大併發症風險。