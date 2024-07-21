食安中心：廖孖記工場衛生差 非針對 指店方外購白腐乳調味包裝 沒有「生產」

【明報專訊】百年腐乳老字號「廖孖記」本月兩度被食物安全中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標後，宣布結業。食安中心昨日否認針對個別公司。中心表示廖孖記食品工廠內部分原材料貯存不當及包裝區衛生未如理想，廠內亦沒有生產腐乳，白腐乳是由另一間荳品廠供應，並引述負責人稱，廠房只作重新裝瓶、添加調味料及包裝等。
廖孖記稱明交代 「已結業，所以不急」
本報向廖孖記第四代傳人廖晃業查詢，他以短訊回覆稱，將於明日交代事件，「我們也已結業，所以不急」。廖曾於5月播放的HOY TV節目《老派小店之必要》中說，腐乳「從預備、炒醬、入樽、出貨，全部都是我們家人經手」，堅持以人手製作。腐乳樽身寫有「調味精良 親自監製」。
食安中心上月底從西營盤一個零售點抽取一個「廖孖記衛生腐乳王」樣本，化驗顯示每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意水平。中心隨後於本月3日再從佐敦廖孖記本店購買另一批次的腐乳產品檢測，樣本屬尚可水平，需再跟進。翌日，中心派員巡查廖孖記的食物製造廠，發現廠內沒有生產腐乳，白腐乳是經本港一間貿易公司由另一間荳品廠供應。工人把原裝購入的白腐乳轉移至玻璃樽，再加入稀釋玫瑰露酒及芝麻油等。
中心發現該廠包裝區內放滿雜物，排氣口及風扇積有灰塵及生鏽，已稀釋的玫瑰露酒以膠桶盛載，在室溫下保存3天。中心遂要求負責人和員工妥善存放材料、盡快使用已開封材料，並徹底清潔和消毒等。本月9日，中心再次從佐敦本店購入另一批次的瓶裝腐乳產品，驗出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意，遂通知負責人停售及回收產品，並繼續改善衛生。
指排氣口積塵生鏽 膠桶盛玫瑰露放3日
對於廖孖記稱9日的樣本是根據中心改善建議生產，食安中心署理食物安全專員李培文稱，過去3年共檢測廖孖記23個樣本，除這次兩個不合格，另曾有3個屬尚可但需跟進，其他樣本則達滿意程度。他否認針對廖孖記，強調以保障市民健康為首要考慮，澄清抽取恆常監測或跟進樣本均以顧客身分購入，沒有教導商家製作腐乳。
店方稱有樣本按建議生產 食安：無教製作
李說，廖孖記過去有樣本合格，相信這次只是某些批次出問題，「只要改善的話，其實是可以消除這些食安風險，亦可以繼續製造一些我們認為合規的食物產品給市民」。他說自2021年共檢測逾140個腐乳樣本，除這次事件，只有一個樣本不合格，腐乳整體上是安全食物。
食安中心署理食物安全專員張勇仁稱，蠟樣芽孢桿菌常見於泥土、穀物、蔬果及香草等，在發酵食品中發現該菌，反映生產或儲存過程有污染和衛生不佳。他說，每克食物含逾10萬個蠟樣芽孢桿菌或會引致食物中毒，孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低者一旦受感染，有較大併發症風險。