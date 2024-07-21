電腦死機取消航班 快運今6班「換大機」疏導

台客住一晚酒店 未收可索償消息

香港快運昨午表示，其公司系統已全面回復正常，並透過電郵及手機短訊通知受影響乘客有關航班取消、更改航班或退款安排。台灣人柯小姐原定前日乘搭快運回台灣，改至昨午1時05分起飛。她昨早回到機場，嘗試用已恢復功能的自助登記設施辦登機手續，但設施顯示沒有資料，遂到櫃位排隊人手辦理登機。她前晚到附近酒店住宿一晚，費用約1200港元，暫未收到可索償的消息。

台灣旅客溫小姐受相同航班延遲影響，她在附近酒店住宿一晚，費用同樣約1200港元，她說若最後不能討回住宿費，「會有點不開心」。被問到這次經歷會否影響對香港的印象，溫小姐說「也不能怪香港，這是微軟的問題」。

港人改購較貴機票繼續行程

港人李先生原定昨早8時55分乘香港快運航班往首爾，凌晨才得知航班取消，遂到機場了解。他說在目的地已預訂酒店及安排行程，「不是它一句取消，我們就取消行程嘛」，遂向其他航空公司購買較昂貴機票，形容快運「一句話取消就取消，理得你死」，日後或不會再選乘快運。

上周到澳洲工作的港人陳小姐說，原定昨早乘澳洲航空從阿德萊德飛往悉尼，再轉機返港，豈料澳航取消航班，她需轉乘兩小時後另一班機，錯過返港航班，要在澳洲留宿多一晚。她慨嘆航空公司未及早通知，加上機場食肆未開門，只能在「飢寒交迫」下到機場附近酒店餐廳「醫肚」。

中電發言人昨稱有小量電腦受事件影響，已安排相關部門員工維修，對電力供應無影響。港燈表示，公司運作及供電一切正常。煤氣公司表示無受事件影響。

陳國基：事件非港獨有 整體影響細

政務司長陳國基昨出席活動時表示，事件並非香港獨有，而是微軟公司內部問題導致的國際事件。他說，除個別航空公司受較大影響，特區政府及機場均無問題，認為整體上香港受到的影響不大。