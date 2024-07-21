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《繁花》作者金宇澄講座座無虛席 簽名打蛇餅

【明報專訊】香港書展昨第4天在灣仔會展舉行，主辦單位貿發局繼續與《亞洲週刊》及《明報》合辦「名作家講座系列」，其中內地著名作家、小說《繁花》作者金宇澄昨出席講座，與港大中文學院榮譽教授許子東對談。金宇澄細述寫作歷程，談及角色基本上都有原型，亦正因有原型，作品才成功。由香港導演王家衛執導、監製30集的《繁花》電視劇最近在本港播出，金宇澄談到改編劇集中，他最喜歡角色是杜鵑飾演的「雪芝」。被現場讀者問到未來創作計劃，金笑言因自己替小說畫的插畫獲稱讚，最近專注畫畫，暫未有下一步創作計劃。

專注畫畫 未有下一步創作計劃

金宇澄及許子東的講座題為「小說《繁花》的上海性與現代性」，該作品榮獲第九屆茅盾文學獎。金宇澄分享寫作經歷時說，起初在一個上海人慣用、名為「弄堂網」的論壇發表短文，他以「獨上閣樓」為名，每日寫數百字，寫了不到一周，便寫到小說中「陶陶賣大閘蟹」的橋段，赫然發覺自己寫的這段三四百字、對話不分行的段落，是擔任編輯以來從未看過的寫法，從那天起便意識到「要一直這麼寫下去」。

寫網文變得獎作 發掘自我特徵

金說自己從1980年代起開始寫作，當時流行的想法是作家一定要有自己的特徵，「最好人家一看就（知道）是我的」，這種風潮到1990年代開始消退，上述一段對話不分行的文字重燃他「多年沒有碰到的一種熱情」，小說中堅持對話不分行，寫到過去舊書等文字時堅持使用繁體字，便是「要建立一個自己的特徵」。

有讀者問其會否代入書中角色、最喜愛哪個角色，金宇澄說電視劇中最愛女演員杜鵑飾演的「雪芝」，「雖然有人說她是『綠茶』」，但他並不認同。小說方面，他最喜歡的角色是「蓓蒂」，「她像一條小金魚一樣，出現一下就沒有了」。

昨日舉行講座的展廳座無虛席，結束後安排金宇澄為讀者在書上簽名，工作人員指示觀眾留在座位等候逐批上台，不少書迷難掩興奮，多番離座甚至插隊。許子東離場時亦被數十名書迷包圍而無法脫身，最後在觀眾席為部分書迷簽名。

來自福建的書迷周小姐取得金宇澄簽名，她對金的作品很有感觸，笑言「他寫了《繁花》，我來寫《歸根》」，惟因無手持許子東的作品，排了隊亦未獲其簽名，感到遺憾。

（書展2024）

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