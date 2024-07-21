書展要求書商下架區家麟等著作 出版社：被指「敏感」收投訴 貿發局：有提醒遵參展規則及守法

貿發局：若收投訴按機制處理

貿發局回覆本報查詢稱，作為書展主辦單位，有提醒參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等，如收到涉違《規則》的投訴，會按機制處理，有需要會要求有關展商收回有關書籍或展品。貿發局無回應書籍為何「敏感」、何時及接獲什麼投訴等，稱對昨日行動並無補充。

伍自禎表示，昨午獲貿發局展覽及數碼業務總監李鍵文通知，區家麟及邵家臻共5本書需下架，理由是「敏感」及「有人投訴」。伍說，經內部商量後，基於安全考慮，為免造成自己或他人風險，除《亂流》繼續出售，其餘4本下架。他解釋，審視後認為《亂流》非敏感書籍，「一本旅遊書點解需要下架」，而去年亦有出售《亂流》及《坐監情緒學》，無獲「提示」。

出版社收剩一本 稱界線難捉摸

伍又稱，該店在「set場」時已被主辦方提醒有「敏感」書籍，開展首日便有人投訴，貿發局代表兩度到攤位勸喻將有關書籍下架，他對決定感遺憾及無奈，「不知道線在哪裏」，並指「敏感」、「有人投訴」很難捉摸，強調不想違法，若貿發局能告知違反什麼規定，便會即時下架，「但對方告訴不了我們」，質疑為何外面書店可以售賣，在書展卻有問題，認為做法影響創作空間。

界限書店前日亦被要求將《最後的信仰》、廖偉棠《末日練習》、希望學的《異鄉港孩——願歸來仍是少年》下架。書店出版經理Leanne昨晚稱，下午約5時半被要求將梁莉姿《日常運動》下架，惟區家麟其他著作沒被要求下架。

區家麟：賣得一天得一天

本報記者昨午觀察，截至2時，藍藍的天、榆林書店亦有售賣《最後的信仰》，界限書店則仍有售賣《二千零四十七夜》。區家麟昨午在藍藍的天攤位簽書，被問到如何看待其著作被要求下架，他說「賣得一天得一天」、「今天就努力繼續簽書」，不便回應更多。

明報記者

（書展2024）

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