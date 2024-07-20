政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐

本報連續兩日向班智榮查詢有否與協會溝通、如何評估本港郵輪業未來發展、3個月僅3艘郵輪停靠是否正常，以及協會與碼頭有否租務糾紛等問題，他着記者查閱「court decision（法庭決定）」。

局方：派船來港公司多去年11間

文體旅局稱，旅遊事務署和旅發局一直十分重視香港郵輪業發展，持續透過不同措施推動郵輪業復蘇。2024年派船來港的郵輪公司29間，較2023年增11間，回復至疫情前水平。多家郵輪公司更以香港為母港，包括名人郵輪、歌詩達郵輪、荷美郵輪、名勝世界郵輪、皇家加勒比國際遊輪、世鵬郵輪、銀海郵輪、途易郵輪等，未來亦有新郵輪公司計劃來港。

局方又稱，今年有一家郵輪公司因商業原因，將一條短線航次由全年母港營運改為季節性母港營運，影響其全年航次數目，但在旅遊事務署、旅發局和業界努力下，其他郵輪公司航次大幅增加，已抵消影響及帶動旅客訪港。另因氣候關係，香港郵輪業一直分旺淡季，國際郵輪公司普遍較多冬季營運香港航程，以免受夏季颱風影響。

班智榮向本報確認，商舖201、202及301租戶因欠租已被驅逐（being evicted）。翻查法庭資料，WCT今年分別入稟追討Koncepts Public Relations Consulting Company Limited及Hong Kong Cruise Services Limited欠款，該兩公司正是上述商舖租戶。

協會幹事：4月已離相關公司

對於有消息稱協會中人涉及拖欠碼頭商舖租金，郵輪及遊艇業協會義務幹事楊梓呈澄清，她4月初已從Koncepts離任。她稱協會早前幫助Koncepts項目屬義務性質，該公司與碼頭營運商租務糾紛已有律師跟進；而被指欠租的另一公司，她稱只借用過其場地。