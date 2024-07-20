調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租

新民黨5月21日至6月11日訪問全港18區共3477名市民及409個小商戶，47%認為疫後商場及街市店舖空置增加，認為減少的佔20%。按區議會分區統計，認為店舖空置惡化的受訪者中，北區佔比最高（74%），其次為大埔（61%）。

調查亦顯示，64%受訪者認同減租有助改善現况，選委界議員何敬康說，不少議員反映希望公營商場及街市減租，但房委會似乎無意願。

房署食環均無意

房屋署回覆，當前經濟環境下明白租戶面對困難，但若商戶因經營情况不似預期等原因要求減租，對其他投標者不公，故租約期內不會更改租金，約滿後會按市值重新評估租金。食環署回覆查詢稱，政府轄下物業必須按公開競投等政策招租，目前沒計劃於公眾街市及熟食中心減租。

「日夜都繽紛」 經濟效益小

何敬康又說，受訪商戶反映「日夜都繽紛」各種活動對刺激地區經濟成效不大。容海恩建議，由政府牽頭使用大數據及人工智能方案，協助商戶更易接觸不同資訊，加強宣傳及吸引人流。