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公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况

【明報專訊】今年上半年新成立的本地公司有66,734間，按年減少約8%，同期發出的破產呈請書及強制清盤呈請書分別有4499及384宗，分別按年上升22.5%及34.7%；但截至今年6月，本地及非香港公司註冊總數均創歷史新高。有經濟學者認為公司註冊數字增加反映經濟向好，資金有回流迹象；也有學者認為公司註冊涉及的因素多，清盤及破產數字、甲級商廈空置率更實在反映經濟。

公司註冊處昨公布，截至6月底本地公司總數約144萬間，非香港公司近1.5萬，均為歷史新高；與去年底數字比較，本地及非香港公司數目按年分別上升約1.7%及2.3%。新公司註冊方面，本地及非香港公司今年上半年分別有6.6萬多間及501間，按年分別減少約8%及增加19%。

局方：新高顯港環境優越

破產管理署公布最新破產呈請書及強制清盤呈請書等數目，以今年上半年計，分別有4499宗及384宗，為過去5年新高。

財庫局表示，公司註冊數字創新高充分顯示本港優越營商環境，是海內外及本地企業發展業務的理想地點。局方留意到6月的強制公司清盤案及破產案統計中部分數字上升，但認為大家必須緊記香港的獨特優勢。

莊：應從大公司數看外資信心

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，公司註冊數字增加反映經濟向好，資金有回流迹象，認為清盤數字上升不一定代表經濟差，「有公司清盤，亦有公司開」，破產或清盤或因資產管理不善，與整體經濟未必有太大關係。至於新註冊非香港公司雖上升，仍低於2020及2021年同期數字，莊認為，是否反映外資對港信心，應從來港設總部的外地公司或大規模公司的數目為準。

關：甲廈空置高 令人擔心

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則認為，破產或清盤數字較「實在」，反而註冊公司數目與經濟狀况並不掛鈎，舉例一人可開多間公司、自由工作者開設公司等。他又說，大公司來港定會招聘人手，但未見於失業率及就業人數反映，反而現時甲級商廈空置率很高，認為更反映經濟狀况令人擔心。

中小企認同政府努力 惟環境差

香港中小型企業聯合會會長郭志華認同政府努力吸引不少公司在港落戶，但目前本地中小企「基本上每個行業都差」，其中出口、飲食及零售業均寄望下半年聖誕等大節日、政府有否更多提振經濟措施、美國會否減息等，冀一兩月後可有轉機。

批發及零售界議員立法會邵家輝稱，公司破產或清盤數字上升反映零售疲弱，其他行業如飲食業亦有類近情况。

邵家輝認為，對香港前景有信心或新行業者都願意來港發展，他們或透過人才計劃來港成立新公司，將其本業帶來港。

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