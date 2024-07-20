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港聞二

「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦

【明報專訊】再多一間幼稚園將停辦。由香港聖公會牧愛堂開辦、有68年歷史的土瓜灣聖公會牧愛幼稚園本周二（16日）在網站發公告，指將於下月停辦。香港聖公會牧愛堂稱停辦原因不涉收生困難，數年前已計劃結業，無學生受影響，原辦幼稚園的場地會用於其他用途。教育局指2021年已收到有關幼稚園計劃於2024/25學年起停辦通知，一直有提供意見和協助，至今無收到求助或投訴。

香港聖公會牧愛堂接受本報查詢表示，該幼稚園停辦原因主要涉及設施用途調整，已於數年前計劃停辦。聖公會牧愛幼稚園屬非牟利幼稚園，根據2023/24學年《幼稚園概覽》，該校有參加幼稚園教育計劃，即獲政府資助。

教育局回覆本報稱，2021年已收到該幼稚園通知計劃2022/23學年開始停收幼兒班（K1）學生，並會在最後一屆高班（K3）學生於本學年畢業後，於2024/25學年起暫停營辦。局方稱一直與幼稚園聯繫提供意見及協助，提醒學校要與家長及持份者保持溝通。

本學年18間停辦 另7新註冊

局方又稱，自去年9月至今年6月共有18所幼稚園在2023/24學年內或結束時停辦，包括1間與其他學校合併的幼稚園，同時有7間新幼稚園註冊，另有3間幼稚園正申請註冊。

相關字詞﹕聖公會牧愛幼稚園 教育局 幼稚園停辦

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