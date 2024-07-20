少年認刀傷保安 稱事主容貌似父

被告梁凱華案發時17歲，為青年學院二年級生。控方指被告初犯，小學確診自閉症。

小學確診自閉 事前與父母吵架

辯方求情稱，被告因為發家人脾氣，故擸刀傷害與他父親容貌相似的事主。被告父親昨日到庭旁聽，辯方將事主照片呈堂供法官對比，稱「同被告父親都有幾分相似」，法官看照片後無回應。辯方續稱，被告由案發後還押至今已超過10個月，冀判感化令。法官最終押後判刑，但向被告強調可能判監。

案情指出，2023年10月4日早上10時，在政總任職保安的劉姓事主當值期間，目睹被告手持生果刀行近另一保安但被推開。被告遂轉移目標，衝向劉及揮刀斬他。劉舉起左臂擋刀，兩名保安及一名途人見狀合力制服被告。醫療報告顯示劉的左前臂有一處5厘米裂傷。

被告在錄影會面聲稱，生果刀取自家中廚房，他前一晚與父母吵架後不開心，故到金鐘，拒絕交代犯案原因。

【案件編號：DCCC 171/24】