少年認刀傷保安 稱事主容貌似父

【明報專訊】一名17歲少年去年10月在金鐘政府總部對開行人天橋斬傷保安，昨在區域法院承認一項有意圖而傷人罪，案情顯示被告用生果刀斬傷事主前臂，被捕後拒絕交代施襲原因。辯方求情稱，被告因為發家人脾氣，擸刀傷害與他父親容貌相似的保安，強調事件與政治無關。法官下令為被告索取感化報告，押後至8月2日判刑。
被告梁凱華案發時17歲，為青年學院二年級生。控方指被告初犯，小學確診自閉症。
小學確診自閉 事前與父母吵架
辯方求情稱，被告因為發家人脾氣，故擸刀傷害與他父親容貌相似的事主。被告父親昨日到庭旁聽，辯方將事主照片呈堂供法官對比，稱「同被告父親都有幾分相似」，法官看照片後無回應。辯方續稱，被告由案發後還押至今已超過10個月，冀判感化令。法官最終押後判刑，但向被告強調可能判監。
案情指出，2023年10月4日早上10時，在政總任職保安的劉姓事主當值期間，目睹被告手持生果刀行近另一保安但被推開。被告遂轉移目標，衝向劉及揮刀斬他。劉舉起左臂擋刀，兩名保安及一名途人見狀合力制服被告。醫療報告顯示劉的左前臂有一處5厘米裂傷。
被告在錄影會面聲稱，生果刀取自家中廚房，他前一晚與父母吵架後不開心，故到金鐘，拒絕交代犯案原因。