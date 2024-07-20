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失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種

【明報專訊】法庭上正義女神像蒙着雙眼，現實中視障人士在法庭，甚至出任法官則難關重重。本周初訪港的美國密歇根州最高法院首名失明法官Richard Bernstein受訪時分享，當地法院平日每周處理約25宗案件，自己審案前會記下所有案件及相關案例，較同僚多幾倍努力的背後，是求學及初入職場的艱辛，令他堅持追求平權至今，也推動法院從不同人的觀點看待事情。他去年也罕有公開患上因受創傷或高壓事件誘發的抑鬱症（situational depression），向法院請假遙距聆訊一個月，被視為美國司法界公開談精神健康的先例。

明報記者 林勵

法律世家出身的Bernstein自幼失明，法律之路非一帆風順。他曾是法律學院唯一失明學生，多年來靠記憶記下課堂內容及大小案例，畢業後加入父親的律師事務所，多次義務代表殘疾團體控告航空公司、巴士公司或大學，爭取殘疾人士權益。2014年他當選密歇根州最高法院法官，前年成功連任。

每周25案 審前背記案情案例

作為審理大小案件的法官，他每周開審前都記下該星期平均25宗案件的內容及相關普通法案例，「我唔會逐字記下，但例如庭上宣布現在處理第18宗案，是一宗劫車案導致兩死，整體我都記得案件，可討論案情及相關元素」。

Bernstein說，過去執業遇到的每個法官幾乎都不完全明白殘疾人士處境，「他們未必意識或理解殘障是怎樣一回事」。對比自己上任法官前後，他認為最高法院無論在設施、招聘、法庭服務都比以往更暢通易達（accessible）及考慮更多殘疾人士需要，對出庭的殘疾人士甚至律師都多一份耐性和理解。

「如果7名州最高法院的法官都來自同一背景、有相同經歷，就會錯過很多事情，看不到（社會）全局……有殘疾人士參與最高法院，可讓法庭關注以往所忽略的地方，法院愈多觀點和理解就會更好，有助與人連結。」他舉例，目前香港法庭限制視障或聽障人士擔任陪審員，認為可放寬限制。

法院以外 訪各地交流推平權

除了繁重的法庭工作，Bernstein定期會到世界各地推動殘疾人士權利，本月初先後到訪上海、瀋陽和武漢等內地城市，參觀當地企業及與殘疾人士組織交流。

法律學院畢業後，Bernstein曾向65間律師樓應徵不果，「可能是律師樓不想冒險」。他強調殘疾人士權利並非慈善工作，但他們面對自身困難，變得更用功及堅強，鼓勵僱主「嘗試起用殘疾人士，給他們一個機會」，「如果我可以擔任最高法院法官，其他殘疾人士一樣勝任各工種」。

社會避講精神問題 公開患病冀改

這名現年49歲的法官去年罕有發表聲明，公開患情緒病需離開密歇根州接受治療。Bernstein解釋，因過去曾經歷交通意外，入院10周後每日承受身體傷痛、加上私事而誘發情緒創傷，當事情過去，創傷也隨之過去。他說，失明人士面對情緒困擾很普遍，尤其面對生活大小挑戰，有時也可能覺得疲累。

樂天和愛笑的Bernstein過去受訪曾稱，與心理醫生談話可令自己變得更好。他認為大部分人可能因猶豫而不公開類似狀况，美國社會面對的精神問題很普遍，若自己經歷可鼓勵和幫助他人，「我相信我可以帶來改變，在其他範疇我身體力行，何不在此（精神健康）也作出改變呢？」

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