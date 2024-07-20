理大外暴動 12人認罪囚36至40月

博士生發憤讀書 額外減刑

12名認罪被告現年介乎22至32歲，依次為李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒。

黃官判刑時引述辯方求情，當中提及黃梓泓正攻讀科大的化學博士，有志成為教授，因本案被迫停學及暫緩在期刊發表論文，或會失去學位。黃的教授為他撰求情信，形容黃為香港最傑出的學生之一，將來可成為罕見且優秀的科學家。

黃官指出，涉案暴動參與人數在高峰期逾2000，由於暴動範圍為主要旺區，嚴重影響交通及居民安全。各被告於開審前認罪可獲減刑，當中黃梓泓情况特殊及非常優秀，另一被告蘇浩臻原本從事物業管理，因本案失去晉升機會，但仍在獄中考取證書及攻讀學位，兩人均獲額外扣減4個月刑期，同判囚3年；李諾琳、黃文澤、鍾景筒、黃雅琳及黃羽薇因沒有自暴自棄，且積極學習，獲額外減刑兩個月，同判囚3年兩個月，餘下5人各囚3年4個月。

同案另有11人早前不認罪受審，當中3人被判無罪，餘下林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、蘇定楠及馮文杰共8人，均被判罪成，昨被帶上區院求情。

辯方求情時均採納書面陳辭，代表林迪倫及謝承峯的大律師另提及，本案由案發直至審結歷時4年半，對各被告構成壓力，打亂其人生規劃，加上他們過去一直守宵禁令，「每日都失去人身自由」；代表蘇定楠的大律師形容各被告「唔係太曳嘅年青人，可以改過」，冀法庭酌情減刑。

【案件編號：DCCC 800/20、577/21】

（反修例風暴）