明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大外暴動 12人認罪囚36至40月

【明報專訊】2019年11月18日，有市民發起「圍魏救趙」行動，營救圍困理大的示威者，213人在油麻地被捕。其中一宗涉及23人的案件，昨在區院處理。暫委法官黃雅茵表示，涉案暴動嚴重影響交通及市民安全，惟考慮當中12名被告認罪，加上部分人被捕後沒有自暴自棄，反而積極求學，其中一人為科大化學博士生，前途本應無可限量，可獲額外減刑。12人被判監3年至3年4個月不等；同案另有8人早前被裁定罪成，昨日求情後被下令還押至9月16日判刑。

博士生發憤讀書 額外減刑

12名認罪被告現年介乎22至32歲，依次為李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒。

黃官判刑時引述辯方求情，當中提及黃梓泓正攻讀科大的化學博士，有志成為教授，因本案被迫停學及暫緩在期刊發表論文，或會失去學位。黃的教授為他撰求情信，形容黃為香港最傑出的學生之一，將來可成為罕見且優秀的科學家。

黃官指出，涉案暴動參與人數在高峰期逾2000，由於暴動範圍為主要旺區，嚴重影響交通及居民安全。各被告於開審前認罪可獲減刑，當中黃梓泓情况特殊及非常優秀，另一被告蘇浩臻原本從事物業管理，因本案失去晉升機會，但仍在獄中考取證書及攻讀學位，兩人均獲額外扣減4個月刑期，同判囚3年；李諾琳、黃文澤、鍾景筒、黃雅琳及黃羽薇因沒有自暴自棄，且積極學習，獲額外減刑兩個月，同判囚3年兩個月，餘下5人各囚3年4個月。

同案另有11人早前不認罪受審，當中3人被判無罪，餘下林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、蘇定楠及馮文杰共8人，均被判罪成，昨被帶上區院求情。

辯方求情時均採納書面陳辭，代表林迪倫及謝承峯的大律師另提及，本案由案發直至審結歷時4年半，對各被告構成壓力，打亂其人生規劃，加上他們過去一直守宵禁令，「每日都失去人身自由」；代表蘇定楠的大律師形容各被告「唔係太曳嘅年青人，可以改過」，冀法庭酌情減刑。

【案件編號：DCCC 800/20、577/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

上 / 下一篇新聞

科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資
英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資
貨車攔腰撞九巴釀7傷
貨車攔腰撞九巴釀7傷
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
兩黨見特首 均提低空經濟
兩黨見特首 均提低空經濟
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽
候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴