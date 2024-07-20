受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊

原告為警員張歷恆，被告為代表警務處長的律政司長。

判辭引述原告稱他在商場混亂中遇襲並多處受傷，包括左眼視力受損及患上創傷後壓力症候群，兩名施襲者其後被定罪。原告除了2021年在區院循僱員補償向警務處長提出申索，2022年亦以傷亡訴訟控告警務處長。原告修訂索償金額後超出區院上限，案件改由高院處理。

或構成雙重賠償 下令原告付訟費

本案原定今年7月2日開審，惟各方在6月去信聯合申請擱置審訊。信中披露原告在本案入稟前不足兩個月，已就同一事件以傷亡訴訟控告兩名施襲者，兩案由不同律師樓代表處理，而原告向施襲者索償案件只剩下被告梁柏添，另一被告李文謙已賠償15萬元，與原告達成和解。

梁官在判辭指本案問題顯而易見，不能想像原告基於同一事件所受損害，以不同案件提控施襲者及警務處長，並在不同級別法院進行司法程序；即使在同一個法院索償，原告不能由不同律師樓負責。梁官續指原告依賴不同證人供辭和醫生專家報告，兩案證據不一致，亦會構成雙重賠償。對於原告的法律代表，尤其是原告未能留意上述問題，梁官表示疑惑。

曾獲一被告賠15萬

判辭提及警務處長一方認為法庭仍需就原告向施襲者索償作出裁定，或關乎到警務處長另外追討賠償。梁官指出，撇除原告無爭議被襲，案中具體有多少事實爭論並不清晰，押後案件也能使各方索取時間，又指其中一間律師樓繼續代表原告的話，在專業層面亦會令其尷尬，在判辭尾聲提醒律師樓需要保持警覺。

【案件編號：HCPI 20/23】

（反修例風暴）