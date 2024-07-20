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港聞

港聞二

貨車攔腰撞九巴釀7傷

【明報專訊】一輛九巴昨早在粉嶺遭一輛貨車攔腰猛撞，失控剷上安全島撞倒女途人，巴士女車長及5名乘客受傷，與女途人同送院。涉事貨車司機被捕。

昨早9時許，一輛273A線九巴沿一鳴路向華明路行駛，當駛過百和路十字路口交通燈位，一輛貨車從左邊百和路駛出，攔腰撞向巴士左邊車身，巴士繼而失控向前衝，衝上安全島掃毁欄杆、交通燈並撞到安全島上59歲姓王女子，對面線一輛私家車遭交通燈碎片擊中。

事件中共有7人受傷，包括被撞女途人、63歲姓王巴士女車長頸部受傷與及3男2女巴士乘客（35至79歲）分別手、腳、腰及背部受傷，送往北區醫院治理。涉事巴士車頭嚴重損毁，擋風玻璃飛脫，安全島的欄杆、交通燈被撞至塌下。警方不排除有車衝紅燈肇禍。經初步調查，63歲姓黎貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

葵涌的士失控撞欄「反肚」 4人傷

另外，昨清晨6時許，一輛的士載着女乘客沿葵涌道往荃灣方向行駛，至荔景邨對開荃灣路分岔路口，失控掃毁一列水馬，撞向風琴式防撞欄，再衝上路壆「打筋斗」翻轉。的士四輪朝天，橫亘兩條行車線上，其中一車輪飛脫，零件碎片飛彈四散路中；女乘客自行爬出車外，的士司機被困，由消防救出，兩人均清醒。意外期間，一輛九巴駛過，被飛脫的士零件碎片擊中左邊車身，下層兩塊車窗玻璃粉碎，碎片彈入車廂，56歲男乘客及76歲女乘客被玻璃碎濺傷，聯同77歲姓麥的士司機及21歲的士女乘客送院。

相關字詞﹕危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 交通意外 九巴

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