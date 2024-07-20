明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資

【明報專訊】英國以國安法起訴香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪等3男子，3男被指在當地為港從事情報工作，並受託威嚇一名涉嫌欺詐的移英香港女子。該女子涉盜取僱主逾1.6億港元，遭僱主入稟要求本港高院頒發臨時禁制令及追討款項。民事訴訟昨於高院聆訊，暫委法官應僱主一方申請批准禁令繼續生效至9月13日。法官庭上質疑民事訴訟和英國情報案相關，似乎由經貿辦出資調查該女子，僱主一方否認。

提控僱主否認 申延禁制令獲批

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，相關香港民事訴訟目前正在處理。原告為香港永鑫投資有限公司及TWT Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。原告公司由律師梁祖澤代表；被告均缺席聆訊，亦無法律代表到庭。

官關注與英案控罪書有關 涉金錢交易

原告指款項由公司創辦人支付

原告方甫開庭稱，最新進展為從銀行取得第二至第四被告的本港地址，將修訂入稟狀準備送達文件，另已透過WeChat和電郵等方式發送文件予鄺文琪，原告方申請臨時禁制令繼續生效。暫委法官萬可宜關注，另一涉事的英國案件的控罪書內容看來和本宗民事訴訟相關，亦有金錢交易。原告方表示，款項並非由原告支付，而是由公司創辦人Tina Zou付款。

萬官續稱，針對鄺文琪的秘密調查及監視行動，似乎不是由Tina Zou提供資金，而是香港經貿辦出資。原告方答道，他需要向當事人索取指示。萬官追問為何不是由Tina Zou付錢，原告方回應稱，以他了解涉及不同司法管轄區，可能經由其他英國的單位（entity）處理。萬官一度表示感困難。原告方稱調查行動與本宗訴訟有關，但強調Matthew Trickett等人或因其他行為遭英國控告，與本案無關。

【案件編號：HCA 2069/23】

相關字詞﹕高等法院 民事索償 情報案 臨時禁制令 倫敦經貿辦

上 / 下一篇新聞

科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
科技城大綱圖通過 城規：規模大需填塘
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
貨尾政府不「包底」 樂建居截標收一標書
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
屋苑搗3億元可卡因倉拘一人 貨貼C朗相片辨質素
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
西貢鯨殞因大船劏背 漁署倡禁觀鯨 料無關觀鯨船快艇 外地鯨豚出沒將採三級應變
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
引至外海增生存率 漁署：可行性甚低
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
中標價2億 房屋局批首個簡屋營運合約
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分
貨車攔腰撞九巴釀7傷
貨車攔腰撞九巴釀7傷
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
受傷警先後索償施襲者警務處 官指重複擱置審訊
理大外暴動 12人認罪囚36至40月
理大外暴動 12人認罪囚36至40月
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
公司總數新高 清盤呈請上半年升三成 莊太量：註冊增顯復蘇 關焯照：破產更反映實况
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
調查稱近半人感空舖增 新民黨倡房會食環減租
兩黨見特首 均提低空經濟
兩黨見特首 均提低空經濟
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
政府指郵輪遊艇會欠租 碼頭營運商確認租戶被逐
候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽
候診7小時亡 裁死於自然 陪審無建議 事主家屬斥未反映屯院疏忽
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
賣淫中介做性伴 警涉通水脫罪 官：中年出軌「等閒」 棄電話免「敗露」合理
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
警冚賭拘46人 主腦聘內地同鄉睇場
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
失明者做法官 助法庭看清社會 密歇根最高法院盲人法官：我可以，其他殘疾者亦勝任各工種
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
虛幣平台涉騙2.8億 AAX第三人返港被捕
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
警涉強姦女子還押 控方禁披露兩人關係
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
少年認刀傷保安 稱事主容貌似父
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
「設施用途調整」 68年牧愛幼稚園停辦
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：皇崗推夜間接駁車 前海月底增自動駕駛巴士
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：廣東上半年出口升12% 居民八大消費增
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：第二屆暑期港澳青年創新創業嘉年華開幕
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：佛山地鐵推出行李寄存
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
九市速遞：灣區貨運轉關啟新模式
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
灣區手記：自助糖水店 ／文：尚東美
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】小學生功課壓力山大 新思維倡功課上限一小時
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】港鐵高層巡太子站 鐵路迷「野生捕獲」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】兩區60區議員 上周上海上堂 交流學習「基層治理」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】港澳百律師上廣州 嘗培訓「頭啖湯」
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴
【Emily】今日或掛波 聽日狂風雷暴