英諜案女子遭索償 官質疑經貿辦出資

提控僱主否認 申延禁制令獲批

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，相關香港民事訴訟目前正在處理。原告為香港永鑫投資有限公司及TWT Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。原告公司由律師梁祖澤代表；被告均缺席聆訊，亦無法律代表到庭。

官關注與英案控罪書有關 涉金錢交易

原告指款項由公司創辦人支付

原告方甫開庭稱，最新進展為從銀行取得第二至第四被告的本港地址，將修訂入稟狀準備送達文件，另已透過WeChat和電郵等方式發送文件予鄺文琪，原告方申請臨時禁制令繼續生效。暫委法官萬可宜關注，另一涉事的英國案件的控罪書內容看來和本宗民事訴訟相關，亦有金錢交易。原告方表示，款項並非由原告支付，而是由公司創辦人Tina Zou付款。

萬官續稱，針對鄺文琪的秘密調查及監視行動，似乎不是由Tina Zou提供資金，而是香港經貿辦出資。原告方答道，他需要向當事人索取指示。萬官追問為何不是由Tina Zou付錢，原告方回應稱，以他了解涉及不同司法管轄區，可能經由其他英國的單位（entity）處理。萬官一度表示感困難。原告方稱調查行動與本宗訴訟有關，但強調Matthew Trickett等人或因其他行為遭英國控告，與本案無關。

【案件編號：HCA 2069/23】