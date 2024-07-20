公屋戶阻房委執法可扣15分 屬最高級別等同高空擲物 餵鴿扣7分

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣稱，除非襲擊正執行職務房屋署人員，否則未必會輕易嚴重扣分。

通過加租10% 富戶外豁免3月

根據最新安排，每戶租金平均每月上調約230元，上調金額介乎49至572元。小組主席黃碧如於會後表示，考慮到房委會有龐大的10年建屋計劃，加上房委會財政狀况需審慎理財，今次寬免已盡最大努力，「咬實牙根」安排，冀居民及租戶理解。她稱，現時公屋租金佔家庭收入平均9.7%，加租後有62%租戶每月多支付250元或以下，相信可負擔，並稱如檢討由目前每兩年改為一年，除涉龐大行政費用，亦對租戶造成滋擾。

新增3不當行為 外牆危放物品扣7分

此外，其餘兩項涉及扣分制的不當行為，餵飼野鴿或其他野生動物、露台或樓宇外牆外掛放有從高處掉落潛在風險的物品均會被扣7分。為協助租置屋邨業主立案法團的日常管理，小組委員會亦通過扣分制下所有不當行為，將適用於租置屋邨內約3萬個公屋租戶。房委會表示，新措施將於今年第四季起實施，以確保有充足時間做相關準備工作，包括提升資訊科技系統、教育租戶、宣傳和聯絡法團，以制定實施細節。

房委會文件提到，由於房署人員打擊店舖前擺放阻礙物、非法佔用、扣分制下不當行為等行動中，遇上公屋居民抗拒或阻礙其執行職務的情况 日益增加，該等行為包括但不限於襲擊和恐嚇，甚至有些個案對房屋署人員造成身體傷害。

阻礙行為包括襲擊恐嚇

鑑於公屋居民暴力行為或不合作態度嚴重妨礙房署人員執行職務，當局建議增加「抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務」，以對粗暴、不合作和無理的公屋居民產生阻嚇作用。