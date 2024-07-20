女排賽辱國歌 自閉男罪成下月判

稱不喜「迪士尼人」故坐下 官指口供無提

裁判官林子康裁決總結，被告陳柏叡（21歲，報稱無業）被指控的涉案行為包括發出噓聲、倒豎拇指、雙手掩耳及唱出另外一首歌。被告自辯稱，反對美帝主義及討厭迪士尼，案發時看到身旁支持中國隊的人均穿戴迪士尼的服飾配件（下稱「迪士尼人」），形容是「四面楚歌」，遂作出與他們相反的反應。自被告6歲起替其診斷的精神科主診醫生曾供稱，被告案發前無服藥，案發時有自主但不理性，多年應診間曾提及對「迪士尼人」的反感，其想法未能以邏輯解釋。

林官裁決時接納涉案3名警員的口供，但拒納被告就在奏國歌時坐下及唱歌曲的行為與「迪士尼人」有關的證供。林官表示，被告在警誡下只稱「因為我唔鍾意中國隊同中國國歌，所以我唱其他歌同冇企起身」，雖然被告解釋因在早前截查時已提及「迪士尼人」，所以未有在警誡下重複，但他事後亦未曾聯絡警方要求補充口供，明顯是揑造一個與自己病情相符的原因。林官亦考慮到精神科醫生的證供，然而被告同意自己沒因未有服藥而發瘋，一切行為都是自主決定。

辯方爭議被告的行為是否損害國歌作為中國的象徵及標誌，而被告所唱的歌曲內容與國歌相近，並無侮辱的意圖。林官認為奏國歌彰顯國家的存在和意義，被告在大型賽事的場合上以另歌曲掩蓋國歌，或令人認為可漠視國歌，辯方的說法自欺欺人；而被告在奏保加利亞國歌時有站立，證明他意識到其行為會否損害國歌的象徵。

辯方：歌曲內容近國歌 官斥自欺欺人

林官最後指出，本案並非要判斷被告是否愛國者，而是關注其行為，被告表示不喜歡中國隊及國歌只是證明了其行為的侮辱意圖。

【案件編號：KCCC 2746/23】