引至外海增生存率 漁署：可行性甚低

倡增巡邏 禁船入限制區

漁護署提到，在考慮是否設立船隻限制區時，曾考慮到鯨魚活動範圍超過2600公頃，很難劃定合適區域作限制區，禁止所有船進入，而該禁令或影響很多海上使用者。漁護署認為讓該署、海事處和水警集中在鯨魚出沒較頻繁的水域（即管理區）加強巡邏，要求進入管理區的船離開，會更有效保護鯨魚。

漁護署認為事後看來，干預行動或會增加該鯨魚的生存機會，例如更早引導牠到外海，在其身上安裝標記裝置亦可能更好地追蹤。不過，該署指該些干預行動不太可行，據其他地方經驗，結果不盡如人意，例如深圳當局2017年曾嘗試將一頭抹香鯨引導回外海，但不成功。

引導或添壓力 國際無成功例

該署指干預行動附帶風險，需靠近鯨魚甚至接觸其身體，動物或會對近距離接觸產生負面反應，進一步承受壓力，使情况惡化，因此只有在合理原因下才應採納此做法。

漁護署稱，曾與世界自然基金會、香港海豚保育學會和保育基金溝通，同意沒有切實可行方法引導鯨魚回到外海，國際上也無成功案例。該署指基於當時鯨魚情况相對穩定，能自由進食和活動，沒有擱淺迹象，故鯨魚仍在生時，專家未能確認有必要干預。